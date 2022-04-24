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聯合國被批軟弱…秘書長將訪俄烏 斡旋止戰

編譯莊蕙嘉／綜合23日電

烏俄戰爭滿兩個月，仍無停火跡象。聯合國秘書長古特雷斯22日宣布，將於26日和28日分別訪問俄羅斯及烏克蘭，會晤兩國元首，討論當前可行之道。

克里姆林宮發言人佩斯科夫證實，古特雷斯將於26日來訪，會晤俄國外長拉夫洛夫，總統普亭也會接待他。接著，古特雷斯預定28日訪問烏克蘭，會見總統澤倫斯基和外長庫列巴。

聯合國發言人金子繪里表示，古特雷斯「將討論現在立即可行的措施」，以阻止戰爭，幫助民眾獲得安全，「他希望能討論立刻為烏克蘭帶來和平的方法」。

俄烏戰爭爆發後，古特雷斯曾說這是他擔任秘書長五年以來「最傷心的時刻」，呼籲俄國停戰。但不少人批評聯合國軟弱無力，認為古特雷斯應親自出訪。

戰爭期間，古特雷斯只在26日和澤倫斯基通過一次電話，普亭則拒絕其來電。

多名聯合國前官員近日發表聯名信，呼籲古特雷斯應擴大其個人的公開行動。聯合國前政治事務主管費爾特曼22日指出，這趟行程「是一個具能見度的象徵，彰顯聯合國應捍衛的事物，也就是和平與安全」。

費爾特曼也說：「我不認為任何人需要過度誇大對於秘書長的期待，但是他確實擁有強大的道德力量。秘書長親自參與對話是很重要的。」

2014年3月克里米亞危機爆發時，時任聯合國秘書長潘基文曾走訪莫斯科和基輔，嘗試斡旋各方談判。

古特雷斯19日曾呼籲兩國，看在東正教復活節的份上暫時停火四天，「停止血洗和毀滅，開啟對話與和平之窗」。他也在月初派聯合國高級人道事務官員赴俄烏兩國，探詢停火的可能性。

聯合國 烏克蘭 澤倫斯基

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