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土耳其加重制裁 關閉俄機飛往敘利亞領空

中央社／伊斯坦堡23日綜合報導
土耳其外長卡夫索格魯23日表示，土國已對俄羅斯民用和軍用飛機關閉通往敘利亞的領空。(Getty Images)
土耳其外長卡夫索格魯23日表示，土國已對俄羅斯民用和軍用飛機關閉通往敘利亞的領空。(Getty Images)

土耳其媒體今天引述外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）的話表示，土國已對俄羅斯民用和軍用飛機關閉通往敘利亞的領空。

法新社報導，這是土耳其迄今對俄羅斯入侵烏克蘭兩個月來最強硬的回應之一；土耳其雖是北大西洋公約組織（NATO）的一員，但與俄羅斯維持緊密關係。

土耳其媒體引述卡夫索格魯的話報導：「我們已對俄羅斯軍機─甚至民航機─關閉飛往敘利亞的領空。我們在3月時提出要求，他們可以飛航直至4月為止。」

卡夫索格魯說他已向俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）轉達這項決定，拉夫羅夫再轉呈俄國總統普亭（Vladimir Putin）。

卡夫索格魯在飛往烏拉圭的專機上告訴土耳其媒體說：「一兩天之後，他們回覆說：普亭已下令，他們不再飛經（該處）。」

卡夫索格魯又說，這項禁令將實施3個月。

俄羅斯尚未對土耳其這項宣布做出立即回應。敘利亞內戰期間，俄羅斯和伊朗向來是敘國總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）至關重要的支持者；而土耳其則一直力挺敘利亞叛軍。

土耳其2015年在土敘邊界附近打下俄羅斯的戰機後，安卡拉與莫斯科關係曾經短暫崩解，但之後兩國關係修復，直到俄羅斯入侵烏克蘭；土耳其視烏克蘭為重要貿易夥伴和外交同盟。

土耳其一直居中協調盼終結這場衝突，在伊斯坦堡（Istanbul）主持俄烏協商談判會議，以及在安塔利亞（Antalya）舉行拉夫羅夫與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）之間的會議。

安卡拉目前正嘗試安排蒲亭和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）之間的峰會，儘管卡夫索格魯承認，此時此刻這類會談前景仍然暗淡渺茫。

據媒體引述，卡夫索格魯說：「如果他們想要達成協議，就必然會達成協議。」他說，協議「可能要很長一段時間才會發生，但也可能突然間就成了」。

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