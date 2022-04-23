我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勁球獎號碼出爐 4億頭獎是你嗎？

通膨壓力頂不住 葉倫考慮調降中國商品關稅

躲地底2個月 烏克蘭馬立波孩童：想看到太陽

中央社／馬立波23日綜合外電報導
由烏克蘭亞速營23日公布的影片中，一名躲在亞速鋼鐵廠的烏克蘭婦女抱著孩子表示，他們已經快要沒有食物。(路透)
由烏克蘭亞速營23日公布的影片中，一名躲在亞速鋼鐵廠的烏克蘭婦女抱著孩子表示，他們已經快要沒有食物。(路透)

烏克蘭南部城市馬立波婦孺在鋼鐵廠躲避俄羅斯空襲已2個多月，孩子們在今天曝光的影片中直呼「想看到太陽」，還說食物已經快要吃完。

路透與英國「衛報」（The Guardian）報導，這段影片是由親烏克蘭民族主義者在2014年成立的亞速營（Azov battalion）所公布。亞速營後來併入烏克蘭國家衛隊，成為亞速軍團（Azov Regiment），在馬立波（Mariupol）防衛戰中扮演重要角色。

路透無法證實影片是在何處、何時拍攝，影片中有人發聲時。提及拍攝日期是4月21日。

影片拍攝到軍人拿食物給百姓，還說這些人是在亞速鋼鐵廠（Azovstal）內躲藏。一名女子抱著還在學步的孩子說，這裡的人快沒食物了，「我們真的很想回家」。

俄羅斯軍隊正空襲亞速鋼鐵廠，預定將包圍工廠。圖為亞速鋼鐵廠21日的外觀照片。(路...
俄羅斯軍隊正空襲亞速鋼鐵廠，預定將包圍工廠。圖為亞速鋼鐵廠21日的外觀照片。(路透)

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）表示，俄羅斯軍隊正空襲亞速鋼鐵廠，俄軍本周卻說將包圍亞速鋼鐵廠，不打算攻占。

根據烏克蘭當局，這座鋼鐵廠內有超過1000名百姓和軍隊一起抗戰。

影片中一個男孩表示，待在這裡兩個月了，很想出去，「我想看到太陽，因為這裡很暗，不像外面。等我們的家重建好，我們就可以平靜度日。讓烏克蘭打勝仗，因為烏克蘭是我們的祖國」。

來源：İCTİMAİ TV

一名女子說，她2月27日就待在鋼鐵廠裡了，那時俄羅斯才剛發動入侵沒幾天，「我們是員工的家屬，這似乎是現在最安全的地方，我們的房子著火了，沒辦法住」。

馬立波自戰事爆發之初就是俄軍包圍與轟炸目標，在戰火蹂躪下，人口超過40萬的馬立波現在已成廢墟。原定今天展開新一波撤離百姓行動，但市長幕僚表示，行動沒能成功。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

上一則

北海道觀光船失聯 4人獲救呈無意識狀態

下一則

俄飛彈擊中敖德薩住宅 炸死3個月大女嬰、她母親和祖母

延伸閱讀

澤倫斯基再促普亭談判 提2情況若發生將「撤出協商」

澤倫斯基再促普亭談判 提2情況若發生將「撤出協商」
英國國防部：俄軍過去一天未在烏克蘭取得重大進展

英國國防部：俄軍過去一天未在烏克蘭取得重大進展
普亭會晤高官「無力癱坐」手緊抓桌沿 瘋傳健康惡化

普亭會晤高官「無力癱坐」手緊抓桌沿 瘋傳健康惡化
普亭要打「聶斯特河沿岸區」？摩爾多瓦早承認無法控制

普亭要打「聶斯特河沿岸區」？摩爾多瓦早承認無法控制

熱門新聞

俄國總統普亭好友、51歲天然氣工業銀行前總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avayev）18日被發現在莫斯科的自宅身亡。取材自推特

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

2022-04-20 08:29
4名印度男子闖入動物保護區，輪流性侵一隻長達140公分的孟加拉巨蜥。圖為孟加拉巨蜥示意圖。（取材自維基）

4男闖保護區「輪流性侵140公分巨蜥」還用手機拍人獸片

2022-04-19 23:40
俄國總統普亭21日與俄國國防部長紹伊古在克里姆林宮會面，但不難發現普亭看起來有點臃腫，且右手緊抓桌子，健康狀況再掀討論。取材自推特

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

2022-04-22 22:15
波托申亞（右）與妻女。圖翻攝推特@MattiasSvea

一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純

2022-04-22 08:17
俄羅斯軍人12日在烏克蘭馬立波街頭。（Getty Images）

烏克蘭馬立波淪陷 俄軍恐將「過濾人口、抓男丁從軍」

2022-04-16 22:13
俄羅斯軍方表示，其防空部隊擊落一架烏克蘭軍用飛機，並聲稱該飛機載有西方國家運送的一批武器。（Getty Images）

BBC：俄軍聲稱擊落「載有西方國家運送武器之飛機」

2022-04-17 01:01

超人氣

更多 >
華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生

華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生
大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個

大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個
北海道觀光船仍下落不明 夜晚、天氣差搜救困難

北海道觀光船仍下落不明 夜晚、天氣差搜救困難
紐約森林小丘棄屍案兇手為非法移民 帶血靴子成破案關鍵

紐約森林小丘棄屍案兇手為非法移民 帶血靴子成破案關鍵
媽，我已經長大（上）

媽，我已經長大（上）