英國國防部 在23日的最新烏克蘭 局勢情資簡報指出,儘管俄羅斯 軍隊增加活動,但烏克蘭軍隊的反攻持續阻撓他們的行動,因此俄方在過去24小時內沒有取得重大成果。

CNN報導,英國國防部還指烏方空防與海防也已經能夠阻擋俄方空中和海上武力的進度。

英方情資簡報亦表示,儘管俄羅斯宣稱征服馬立波,持續發生的激烈交火阻撓俄方試圖佔領該地,致使進一步減緩他們在頓巴斯地區的預期進展。

