防對俄依賴…英國簡化軍售印度程序 英相宣布重啟基輔大使館

英國首相強生訪問印度，22日與印度總理莫迪會晤。（美聯社）

英國 首相強生今天與印度 總理莫迪會晤，會後宣布英國將對印度的軍售簡化行政程序、縮短交運時間，以協助印度減少對進口石油的依賴。印度至今未明確譴責俄羅斯入侵烏克蘭 ，僅批評俄軍在基輔布查鎮等地的暴行。

俄國2月入侵烏克蘭後，印度對俄寬容，既沒有加以制裁，在聯合國投票多選擇不正面反對俄，甚至決定增購降價求售的俄國石油，引發西方國家憂慮。儘管印度近年致力提升國產軍備產量，且武器進口來源有「俄降西升」的趨勢（例如增加向法國採購），俄羅斯目前仍占印度的武器進口總額近50%。

強生此次印度行的重點，除了是為脫歐後的英國強化與印太區域國家的夥伴關係，也是說服莫迪政府減少與莫斯科在安全和外交事務的合作。英相辦公室表示，這是英國首度在印太區域運用「開放性一般出口許可證」（OGEL）機制，提升對特定國家的軍售效率。

強生也說，英國將與印度在能源安全領域合作，以協助印度減少對進口石油的依賴，發展較便宜和永續的在地能源來源，包括離岸風電、氫能、核能和太陽能。

強生也宣布與印度強化情資交換、軍事、科技、航太、網路安全、人工智慧、打擊恐怖主義等領域的合作，目標包括共同研發設計和生產戰鬥機、軍用艦艇、海上偵測設備等。

此外，強生宣布，英國駐烏克蘭大使館下周將於首都基輔恢復運作。這項決策象徵英國對烏克蘭的信心與支持，但強生也認為烏俄戰爭沒這麼快結束，可能打到2023年底。強生並透露，英國正考慮援贈「挑戰者2」 （Challenger 2）坦克給波蘭，以彌補波蘭軍援烏克蘭的可能損失。強生也鬆口說，許多烏克蘭軍人前往英國學習如何使用裝甲車等武器，預料未來將有更多烏軍赴英學習。

西班牙總理訪烏、宣布加大軍援

另據中央社報導，西班牙總理桑傑士21日與丹麥總理佛瑞德里克森一同訪問基輔，會晤烏克蘭總統澤倫斯基。桑傑士宣布，西國將提供迄今最大規模軍援，包括200噸彈藥和40台軍車，已在運送至烏國路上。