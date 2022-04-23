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普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

普亭會晤高官「無力癱坐」手緊抓桌沿 瘋傳健康惡化

編譯徐榆涵／綜合22日電
俄羅斯總統普亭（左）和國防部長蕭依古21日在克里姆林宮會面，普亭無力癱坐及右手緊抓桌角邊緣情形，引發觀察家臆測他健康可能惡化。（美聯社）
俄羅斯總統普亭（左）和國防部長蕭依古21日在克里姆林宮會面，普亭無力癱坐及右手緊抓桌角邊緣情形，引發觀察家臆測他健康可能惡化。（美聯社）

俄國總統普亭21日與俄國國防部長蕭依古在克里姆林宮會面，並對外宣稱已解放烏克蘭港口城市馬立波，但這段對話影片曝光後，兩人健康狀態都惡化，意外成為焦點。影片中不難發現普亭看起來有點臃腫，右手還緊抓桌子，健康狀況再掀討論。

紐約郵報報導，根據克里姆林宮21日發布的影片顯示，69歲的普亭坐下後，全程12分鐘會談右手都緊抓桌沿，且駝著背坐著，右腳間歇在地上打拍子。而之前傳出心臟病發作的蕭依古，則是口齒不清，報告時都要照著小抄讀。

瑞典經濟學家艾斯倫德（Anders Aslund）發推文說，普亭和蕭依古會談顯示，普亭心情沮喪，且健康狀況看似不佳。

前英國政客門詩（Louise Mensch）表示，該影片似乎可以支持之前有關普亭患有帕金森氏症的消息，「你可以看到他抓著桌子，所以看不出來他的手在顫抖，但他的腳一直在打拍子」。

有其他報導指出，普亭近期與一名專攻甲狀腺癌的外科醫生密會35次，並且會浸泡在鹿茸血液萃取物的浴缸中養生。據悉鹿血可以改善心血管系統，並使皮膚恢復活力。

德州理工大學肢體語言專家布西（Erik Bucy）向太陽報表示，普亭的臉明顯臃腫，「相較於幾年前的觀察，普亭衰弱的程度令人吃驚。身強體壯的總統不需要以手支撐自己，也不需要擔心雙腳是否踩在地上」。

普亭先前露面時，臉、脖子看起來浮腫，就被臆測可能是在服用類固醇、或在接受化療；隨後他又被爆「經常」由一名治療甲狀腺癌名醫陪同，更啟人疑竇。不過，針對普亭健康惡化的傳言，包括他曾在本月接受甲狀腺癌手術的說法，克里姆林宮都予以否認。

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