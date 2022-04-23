時機不宜 天主教宗取消與俄羅斯東正教領袖6月會面

天主教教宗方濟各 透露，由於時機不宜，他已放棄原定6月和俄羅斯 東正教領袖基里爾牧首（Patriarch Kirill）的會面。基里爾是俄國總統蒲亭的盟友，並公開支持他對烏克蘭 發動戰爭。

路透報導，方濟各（Pope Francis）屢次因烏克蘭戰事暗批俄羅斯和蒲亭。他接受阿根廷「國家報」（La Nacion）訪問時表示，遺憾與基里爾會面的計畫遭到「擱置」，但教廷外交官員認為，「目前時機下」這類會面「可能增添不少困擾」。

俄羅斯新聞社（RIA）也引述俄國東正教高階官員希拉里昂都主教（Metropolitan Hilarion）報導，方濟各與基里爾的會面延期，原因是「過去2個月的事件」為準備工作帶來許多困難。

路透11日報導，教廷考慮將方濟各6月12至13日訪問黎巴嫩的行程延長一天，好讓他14日能與基里爾在耶路撒冷會面。

熟悉計畫的一名梵蒂岡消息人士今天表示，會面的規劃原本已來到後期階段，甚至地點已經選好。

自從俄羅斯2月24日對烏克蘭開戰以來，75歲的基里爾經常高聲祝福莫斯科勝利。他的立場在全球東正教引發意見分裂，在俄國東正教也掀起神學家和學界皆認為前所未見的內部反對。

85歲的方濟各公開評論烏克蘭戰爭時，曾用「不正當侵犯」和「侵略」等字眼；他也對烏國平民遭受殘暴對待表達哀痛。他並且刻意不用莫斯科以「特殊軍事行動」稱呼這場衝突，說這是一場造成「血流成河」的戰爭。

不過，方濟各受訪時，被問到為何從未明確點名俄羅斯或蒲亭，他回答：「教宗從來不會點名任何國家元首，遑論地位優於元首的國家。」

方濟各和基里爾唯一一次會面是在2016年，地點在古巴。這也是1054年基督教東西教會大分裂（Great Schism）以來，天主教教宗和俄羅斯東正教領袖首度會面。

此外教廷表示，曾因腿部和膝蓋疼痛走路困難的方濟各，今天因做醫療檢查而暫停所有活動。