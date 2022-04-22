俄將領：下階段計畫完全掌控烏東烏南
俄羅斯媒體今天引述一名高層將領說法指出，俄軍接下來將嘗試完全掌控烏克蘭東部與南部。俄國昨天才自稱「解放」南部港口城市馬立波（Mariupol）。
媒體引述俄羅斯中央軍區副指揮官米聶凱夫少將（Rustam Minnekaev）的說法表示：「特別行動的第二階段展開…俄軍的任務之一就是完全掌控頓巴斯地區（Donbas）與烏克蘭南部。」
他表示，「這將替克里米亞（Crimea）提供一道陸地橋梁」，意指於2014年遭到俄國侵占的克里米亞半島。
米聶凱夫並沒有提到計劃奪下的烏南地區，但兩大主要城市敖德薩（Odesa）和尼古拉耶夫（Mykolayiv）目前仍由烏克蘭掌控。
俄軍從烏克蘭首都基輔撤軍之後，行動就進入第二階段，而米聶凱夫的說法是至今對第二階段目標最詳細的描述。
他表示：「掌控烏克蘭南部是另一個抵達聶斯特河沿岸地區（Transnistria）的方式，那裡有說俄語的人民受到壓迫。」
他並沒有提供所謂受到壓迫的證據與細節。
聶斯特河沿岸是前蘇聯共和國摩爾多瓦的一小塊分離地區，被俄羅斯支持與提供武裝的親俄分離主義分子掌控。
2月24日俄軍入侵烏克蘭不久前，莫斯科承認烏東的頓內次克人民共和國（Donetsk People's Republic）與盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）為獨立國家，發動攻擊也是聲稱要保護那裡說俄語的人民。
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