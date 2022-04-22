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馬立波未淪陷？拜登：尚未完全落入俄羅斯手

馬立波還沒淪陷？拜登：尚未完全落入俄羅斯手中

編譯張君堯／即時報導
美國總統拜登21日表示「烏克蘭馬立波尚未完全落入俄羅斯手中」。路透
美國總統拜登21日表示「烏克蘭馬立波尚未完全落入俄羅斯手中」。路透

美國總統拜登（Joe Biden）21日表示「烏克蘭馬立波（Mariupol）尚未完全落入俄羅斯手中」。

多家外媒報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）聲稱在馬立波取得勝利，但拜登在華盛頓向記者表示「沒有引用具體情報，普亭的說法充其量是有問題的」，他指出「首先，他是否確實控制馬立波，這是值得懷疑的。關於馬立波我們可以肯定的一件事是，他應允許建立人道主義走廊並讓鋼鐵廠和其他埋在瓦礫下的人們離開」。

拜登強調「在這種情況下，任何國家元首都會這樣做，因此沒有證據表明馬立波已經徹底垮台」。自2月24日戰爭開始以來，馬立波便遭到俄羅斯軍隊轟炸，但儘管彈藥有限，烏克蘭軍隊仍控制該市的部分地區。

近幾周烏克蘭軍隊被困在龐大的亞速鋼鐵廠（Azovstal），俄羅斯軍隊一再發出最後通牒、命令他們投降。烏克蘭第36海軍陸戰旅指揮官、同時是據信最後一批在馬立波堅守的部隊之一20日請求國際幫助以逃離港口城市的圍攻。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）21日表示「大約12萬平民被阻止離開馬立波，在戰爭開始之前，該地是大約40萬烏克蘭人的家園，戰事爆發後幾次組織平民疏散和向城市提供援助的嘗試都失敗了」。

拜登認為美國可以「長期」支持烏克蘭，但也希望隨著戰爭拖延，國際支持能持續，他表示「（我們必須）繼續對普亭施加壓力，以防止他征服國家，並確保繼續維持經濟制裁，隨著時間推移，我們開始看到他們正破壞烏克蘭的經濟和前進能力」，最後拜登更強調「現在最重要的是保持團結，到目前為止這點維持的非常好」。

烏克蘭 拜登 俄羅斯

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