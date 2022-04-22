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用烏克蘭削弱俄國？ 土耳其控：部分北約成員盼戰事持續

編譯中心／綜合21日電
土耳其外交部長卡夫索格魯。（Getty Images）
土耳其外交部長卡夫索格魯。（Getty Images）

印度新德里電視台報導，土耳其20日指控，有些北約（NATO）國家希望俄烏戰爭持續，藉此弱化俄國實力。

土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）接受CNN土耳其頻道訪問時表示，本來認為俄國和烏克蘭談判代表在伊斯坦堡會談後，俄烏戰事不會持續太久，「有些北約國家希望戰爭持續，他們希望藉此弱化俄國實力。」

俄烏談判代表3月底在伊斯坦堡舉行面對面會談後，雙方似乎陷入僵局，此時土耳其語出驚人，卻也沒有直接點名任何國家。

土耳其提供烏克蘭戰鬥無人機，但一直避免與西方國家一起制裁俄國。土耳其當局也與莫斯科當局關係良好，也努力居中調解，還提出要主持俄烏峰會。

卡夫索格魯談到俄羅斯及烏克蘭領導人在土耳其會晤的可能性時說，土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）時時保持聯繫。厄多安總統未來幾天將再次與這兩位領導人對話。

卡夫索格魯指出，烏俄兩國領導人仍有望在土耳其會談。「原則上，雙邊都對合適情況下碰面提出正面看法。」

中央社報導，德國不願直接供應烏克蘭重型武器，不過願提供東歐各國先進的裝甲車，換取這些國家援助烏克蘭坦克，抵抗俄軍的侵略。

德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）今天表示，戰事目前進入關鍵階段，必須盡快援助烏克蘭武器、尤其是烏克蘭士兵能馬上操作的武器。

她證實，德國已與「北大西洋公約組織」（NATO）盟國達成共識，幾個東歐國家未來幾天將把前蘇聯時期的坦克和裝甲車交給烏克蘭，德國計畫提供先進的武器補償這些國家。

蘭布雷特沒有透露是那些東歐國家，不過據「德新社」（DPA）報導，斯洛維尼亞準備提供數量頗多的前蘇聯T-72主戰坦克給烏克蘭，換取德國的黃鼠狼（Marder）步兵戰車和狐式（Fuchs）輪型裝甲車。

此外，她證實，德國將訓練烏克蘭軍人使用PzH 2000型自走火砲。荷蘭正準備將這款德國製的重型武器交給烏克蘭。

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）昨天在拉脫維亞訪問時也指出，短期內德國無法提供烏克蘭重型武器，因此與盟邦講好先由對方提供，德國之後再補償。

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