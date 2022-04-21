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逾500萬烏克蘭人逃離戰火 50萬人被擄俄國下落不明

編譯中心／綜合20日電
聯合國難民事務公署20日指出，自從俄羅斯2月24日入侵烏克蘭至今，已經有超過500萬烏克蘭人已經逃離他們的國家。(歐新社)
聯合國難民事務公署20日指出，自從俄羅斯2月24日入侵烏克蘭至今，已經有超過500萬烏克蘭人已經逃離他們的國家。(歐新社)

聯合國難民事務公署(UNHCR)今天指出，自從俄羅斯2月24日入侵烏克蘭至今，已經有超過500萬烏克蘭人逃離家園，這是自從二戰以來，歐洲增長最快速的難民危機。

不過，烏克蘭邊界部隊今天指出，從戰爭開打以來已有超過100萬人返回烏克蘭。

難民署指出，截至目前，已有503萬4439名烏克蘭人逃離國家，比19日增加了5萬3850人。聯合國難民署高級專員葛蘭第表示，「他們拋下家園和家人。有些人甚至冒險返回，看看他們心愛的人。」他說：「每一波新攻擊都粉碎了他們的希望。只有結束戰爭可以為重建他們的生活開路。」

在這些逃離國境的難民中，婦女和兒童占了90%，而且兒童占了一半。烏克蘭18到60歲的男性都要接受軍方徵召，無法離開。除了503萬名難民以外，國際移民組織同時估計，有710萬人在烏克蘭境內流離失所。

不過，烏克蘭國家邊防局發言人德姆琴科（Andriy Demchenko）今天在記者會上表示，自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有超過100萬烏克蘭人返回國內，「從2月底以來，有大約110萬名我們的同胞入境烏克蘭」。

他並且指出，自從戰爭開打以來，有將近500萬人口雙向跨越邊界。

另一方面，烏克蘭國會人道委員會主席波圖拉耶夫（Mykyta Poturayev），今天告訴歐洲議會議員：「50萬烏克蘭公民在沒有得到他們這一方同意的情況下，被從烏克蘭遣送到俄羅斯聯邦。」他呼籲紅十字會與失蹤者取得聯繫。

波圖拉耶夫並未提供細節或相關證據，路透也無法獨立驗證他所給的數字，

1949年「日內瓦公約」規範了戰時人道待遇的國際準則，禁止在衝突期間將平民大規模強行轉往占領國的領土，並將這種作法歸類為戰爭罪。

波圖拉耶夫表示：「我們知道有所謂烏克蘭公民過濾營，這是紅十字會可能活動的方向之一，至少找到這些被遣送的人，瞭解他們在俄羅斯聯邦境內的情況。」紅十字國際委員會（ICRC）官員波伊文表示，該會正與俄羅斯當局討論幫助這些人的可能性。

烏克蘭 俄羅斯 聯合國

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