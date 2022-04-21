溫網禁止俄國、白俄球員參賽 俄酸：賽事沒看頭了

溫布頓網球錦標賽宣布，禁止俄國和盟友白俄羅斯球員參加2022年的溫網賽事，世界第二的梅德維夫受影響。(Getty Images)

溫布頓 網球錦標賽主辦單位今天宣布，因為俄羅斯侵略烏克蘭，將禁止俄國 和盟友白俄羅斯 球員參加在6月27日進行到7月10日的2022年賽事。

兩國主要受影響球員是俄國排名男網世界第二的名將梅德維夫（Daniil Medvedev），以及白俄的女網世界第4好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。

白俄羅斯的女網好手莎芭蓮卡，不能參加2022年溫布頓網球賽。(美聯社)

主辦溫網的「全英草地網球俱樂部」發布聲明說：「在俄羅斯發動如此無理和前所未見事侵略行動的情況下，讓俄國政權藉由俄國或白俄球員參與賽事獲得任何好處將令人無法接受。」

俄羅斯網球協會主席塔皮施切夫譴責這項決定，但表示「我們無能為力」。

針對此決定，克里姆林宮發言人培斯科夫表示：「他們再度把運動員變成政治偏見、政治陰謀的人質。這令人無法接受。」「有鑑於俄羅斯是網球強國，我們的選手是頂尖世界級，禁止他們參賽將讓賽事沒看頭。」

不過溫布頓引起球員的反彈，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）更以「瘋狂」形容溫布頓決定，表達反對立場。

職業網球聯合會（ATP）和國際女子網球協會（WTA）同樣不支持溫布頓決定，不過全英草地俱樂部也表示，禁令有轉圜餘地，若是烏俄局勢有轉變，不排除再改變規定。

退役傳奇「女金剛」娜拉提諾娃（Martina Navratilova）握有9座溫布頓女單金盃，迄今仍是賽史紀錄，她也為選手發聲，指溫布頓決定並非正確方式，她說：「我認為這是錯誤決定，體育本身就是很民主的運動，很難看到政治摧毀它。」