我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台疫情狂燒 本土確診增2969例 新北1千例最多

跳傘表演觸動「假警報」國會山莊急疏散 波洛西痛批離譜

溫網禁止俄國、白俄球員參賽 俄酸：賽事沒看頭了

編譯中心／綜合20日電
溫布頓網球錦標賽宣布，禁止俄國和盟友白俄羅斯球員參加2022年的溫網賽事，世界第二的梅德維夫受影響。(Getty Images)
溫布頓網球錦標賽宣布，禁止俄國和盟友白俄羅斯球員參加2022年的溫網賽事，世界第二的梅德維夫受影響。(Getty Images)

溫布頓網球錦標賽主辦單位今天宣布，因為俄羅斯侵略烏克蘭，將禁止俄國和盟友白俄羅斯球員參加在6月27日進行到7月10日的2022年賽事。

兩國主要受影響球員是俄國排名男網世界第二的名將梅德維夫（Daniil Medvedev），以及白俄的女網世界第4好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。

白俄羅斯的女網好手莎芭蓮卡，不能參加2022年溫布頓網球賽。(美聯社)
白俄羅斯的女網好手莎芭蓮卡，不能參加2022年溫布頓網球賽。(美聯社)

主辦溫網的「全英草地網球俱樂部」發布聲明說：「在俄羅斯發動如此無理和前所未見事侵略行動的情況下，讓俄國政權藉由俄國或白俄球員參與賽事獲得任何好處將令人無法接受。」

俄羅斯網球協會主席塔皮施切夫譴責這項決定，但表示「我們無能為力」。

針對此決定，克里姆林宮發言人培斯科夫表示：「他們再度把運動員變成政治偏見、政治陰謀的人質。這令人無法接受。」「有鑑於俄羅斯是網球強國，我們的選手是頂尖世界級，禁止他們參賽將讓賽事沒看頭。」

不過溫布頓引起球員的反彈，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）更以「瘋狂」形容溫布頓決定，表達反對立場。

職業網球聯合會（ATP）和國際女子網球協會（WTA）同樣不支持溫布頓決定，不過全英草地俱樂部也表示，禁令有轉圜餘地，若是烏俄局勢有轉變，不排除再改變規定。

退役傳奇「女金剛」娜拉提諾娃（Martina Navratilova）握有9座溫布頓女單金盃，迄今仍是賽史紀錄，她也為選手發聲，指溫布頓決定並非正確方式，她說：「我認為這是錯誤決定，體育本身就是很民主的運動，很難看到政治摧毀它。」

溫布頓 白俄羅斯 俄國

上一則

逾500萬烏克蘭人逃離戰火 50萬人被擄俄國下落不明

下一則

糗… 梅根秀親民兼挺烏克蘭 卻把國旗畫反了

延伸閱讀

網球／溫網禁俄選手參賽 約克維奇喊「瘋狂」不支持

網球／溫網禁俄選手參賽 約克維奇喊「瘋狂」不支持
溫網擬禁止梅德維夫參賽「怕他奪冠助長普亭氣焰」

溫網擬禁止梅德維夫參賽「怕他奪冠助長普亭氣焰」
網球／梅德維夫動疝氣手術 估休養1-2個月 恐缺席法網

網球／梅德維夫動疝氣手術 估休養1-2個月 恐缺席法網
邁阿密網賽／梅德維夫8強被淘汰 約克維奇保住世界第一

邁阿密網賽／梅德維夫8強被淘汰 約克維奇保住世界第一

熱門新聞

俄國總統普亭好友、51歲天然氣工業銀行前總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avayev）18日被發現在莫斯科的自宅身亡。取材自推特

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

2022-04-20 08:29
烏克蘭郵局剛發行郵票，紀念蛇島守軍對抗莫斯科號軍艦的忠烈事蹟。殊不知莫斯科號也走入歷史。 （路透）

黑海艦隊旗艦莫斯科號沉沒 俄海軍除難堪之外還有多慘

2022-04-15 00:57
4名印度男子闖入動物保護區，輪流性侵一隻長達140公分的孟加拉巨蜥。圖為孟加拉巨蜥示意圖。（取材自維基）

4男闖保護區「輪流性侵140公分巨蜥」還用手機拍人獸片

2022-04-19 23:40
俄羅斯軍人12日在烏克蘭馬立波街頭。（Getty Images）

烏克蘭馬立波淪陷 俄軍恐將「過濾人口、抓男丁從軍」

2022-04-16 22:13
北韓領導人金正恩（右）致贈即將80歲的「國寶主播」李春姬（左）剛竣工的平壤市中心普通江畔階梯式住宅「瓊樓洞」高級公寓一間樓中樓住宅。（Getty Images）

獲金正恩「御賜」新豪宅 北韓國寶主播李春姬超興奮

2022-04-14 03:47
俄羅斯軍方表示，其防空部隊擊落一架烏克蘭軍用飛機，並聲稱該飛機載有西方國家運送的一批武器。（Getty Images）

BBC：俄軍聲稱擊落「載有西方國家運送武器之飛機」

2022-04-17 01:01

超人氣

更多 >
普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命
森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查
援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤

援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤
克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴

何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴