俄大亨嚴厲批俄屠殺「爛軍隊」 喊話西方：讓普亭退場

Tinkoff銀行創辦人丁科夫在IG貼文痛斥俄國入侵烏克蘭。(Getty Images)

俄羅斯大亨丁科夫（Oleg Tinkov）今天譴責俄國 在烏克蘭 進行「屠殺」，並敦促西方國家協助結束「這場瘋狂的戰爭」，這是俄羅斯權貴迄今對總統普亭 下令入侵烏克蘭所做的最嚴厲批判。

中央社引述法新社報導，普亭下令對烏克蘭展開軍事行動以來，丁科夫是以最嚴厲措詞批評的俄國名人。他在Instagram發文說90%俄國人「反對這場戰爭」，並形容俄軍是一支「爛軍隊」。

丁科夫也表示，這場戰爭令克里姆林宮官員「感到震驚」，因為他們和孩子暑假再也無法前往地中海度假，「商人們正在設法拯救他們剩餘的資產。」丁科夫最後說：「親愛的西方集團，請給普亭一個明確的退場機制，以挽回他的面子，制止這場大屠殺。請更理性些，更有人道關懷些。」

丁科夫是俄國知名度最高的企業家之一，他於2006年創辦丁科夫銀行（Tinkoff Bank）。近幾年，他都在海外生活和工作，2020年卸下銀行主席的職位。

俄國總統普亭好友、51歲天然氣工業銀行前總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avayev）18日被發現在莫斯科的自宅身亡。（取材自推特）

此外，普亭好友、曾任克宮官員的51歲天然氣工業銀行前總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avayev），18日被發現在莫斯科的自宅身亡，懷孕中的47歲妻子和13歲女兒也陳屍現場，三人身上都有槍傷。

澳洲天空新聞報導，阿瓦耶夫在豪宅內存放至少13件武器，被發現時手上握著手槍，初判他可能槍殺妻女後自殺。不過俄國警方表示，仍在調查阿瓦耶夫的工作及交友關係是否有關。

關於這起槍殺案眾說紛紜，有報導稱阿瓦耶夫的妻子葉蓮娜和司機有染，腹中胎兒不是他的孩子。有鄰居宣稱俄烏戰爭導致西方大舉制裁俄國，阿瓦耶夫的事業出垷經營危機，他為此苦惱。