紅十字會與俄方「合作」？烏議會人權專員：我強烈懷疑

基輔一名高級官員指責國際紅十字會在烏克蘭當地「與俄羅斯合作」，不過這一指控立刻被該組織否認。(路透)

基輔一名高級官員指責國際紅十字會（International Committee of the Red Cross）在烏克蘭 當地「與俄羅斯 合作」，不過這一指控立刻被該組織否認。

衛報報導，烏克蘭議會人權專員德尼索娃（Lyudmyla Denisova）上個月宣布，國際紅十字會計劃在俄羅斯南部羅斯托夫（Rostov）地區開設一個分支機構以幫助烏克蘭難民。

不過德尼索娃20日在與國際紅十字員會烏克蘭分部負責人會面後在烏克蘭電視台上指出「國際紅十字會沒有履行其職責，我對此深信不疑」，她援引聯合國 的數據表示「在戰爭期間約有55萬名烏克蘭人、包括12.1萬名兒童被帶到俄羅斯，但基輔沒有關於這些人是誰以及他們被關押在哪裡的訊息。他們在哪？在過濾營（Filtration camp）？在臨時設施中？」。

德尼索娃表示自己曾向俄羅斯外長和國際紅十字會尋求幫助，希望獲取有關這些難民的訊息以便烏克蘭幫助他們返回家園，但「完全沒有得到回覆」。當德尼索娃被電視主播問及是否懷疑紅十字會與俄羅斯「合作」時，她回答說「是的，我懷疑他們是」。

面對該指控，紅十字會表達強烈反對，稱「國際紅十字會從不幫助組織或實施強制撤離，我們不會支持任何違背人民意願和國際法的行動」，還補充說「與衝突各方建立和保持對話對於接觸所有受影響的人並為我們的團隊提供必要的安全保障以提供救生援助至關重要」。

紅十字會表示一直探索在俄羅斯南部開設辦事處的可能性，並強調唯一的目標是「減輕受武裝衝突影響的人民的痛苦」。