我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

寶鹼IBM振道指 Netflix拖累那指

世說新聞╱想進大企業沒門路？就業、換跑道竟真有捷徑

俄侵略邁入第8周 聯合國：500多萬人逃離烏克蘭

中央社日內瓦20日綜合外電報導
聯合國今天的數據顯示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，已經有500多萬人逃離烏國，這是歐洲自第二次世界大戰以來發展最快的難民危機。圖為烏克蘭難民在雨中逃往鄰國波蘭避難。(美聯社)
聯合國今天的數據顯示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，已經有500多萬人逃離烏國，這是歐洲自第二次世界大戰以來發展最快的難民危機。圖為烏克蘭難民在雨中逃往鄰國波蘭避難。(美聯社)

聯合國今天的數據顯示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，已經有500多萬人逃離烏國，這是歐洲自第二次世界大戰以來發展最快的難民危機。

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）表示，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，已有503萬4439名烏克蘭人離開烏國，較19日增加了5萬3850人。

聯合國難民事務副高級專員克勒孟茲（Kelly Clements）表示：「衝突進入第8周，我們現在已經來到500萬人，而且還在繼續增加，有5百萬個失去和受創傷的不同故事。」

聯合國國際移民組織（IOM）表示，烏克蘭境內也已有將近21萬8000名第三國國民逃往鄰國，其中多為學生和移工。這意味著從俄國入侵以來，已有超過525萬人逃離烏克蘭。

逃離烏克蘭的人群中，婦女和孩童占9成，而年齡介於18到60歲的男子則因符合軍事徵召資格不能離開。

近2/3的烏克蘭孩童被迫逃離家園，包括那些還困在烏克蘭境內的孩童。

克勒孟茲昨天從匈牙利向聯合國安理會表示：「流離失所的規模和速度非常龐大，我們絕不能忽略這些數字所代表的意義。年長者、羸弱者、婦孺逃離了家園、遠離他們的生活、他們的兒子、父親和丈夫。」

「數以百萬計流離失所民眾中的每個人都被迫做出令人心碎、不可能的決定，被迫拋下一切，幾乎是他們珍惜的一切。」

烏克蘭 聯合國 俄羅斯

上一則

歐盟領袖：俄軍在烏犯下戰爭罪行 歷史不會忘記

延伸閱讀

克宮批溫網禁俄選手參賽 稱烏克蘭違背和談承諾

克宮批溫網禁俄選手參賽 稱烏克蘭違背和談承諾
報復外交制裁 俄羅斯驅逐31歐洲外交官

報復外交制裁 俄羅斯驅逐31歐洲外交官
拜登加碼軍援烏克蘭 還將訓練烏軍使用榴彈砲

拜登加碼軍援烏克蘭 還將訓練烏軍使用榴彈砲
回憶金瑞契訪台 歡迎波洛西

回憶金瑞契訪台 歡迎波洛西

熱門新聞

烏克蘭郵局剛發行郵票，紀念蛇島守軍對抗莫斯科號軍艦的忠烈事蹟。殊不知莫斯科號也走入歷史。 （路透）

黑海艦隊旗艦莫斯科號沉沒 俄海軍除難堪之外還有多慘

2022-04-15 00:57
俄國總統普亭好友、51歲天然氣工業銀行前總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avayev）18日被發現在莫斯科的自宅身亡。取材自推特

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

2022-04-20 08:29
俄羅斯軍人12日在烏克蘭馬立波街頭。（Getty Images）

烏克蘭馬立波淪陷 俄軍恐將「過濾人口、抓男丁從軍」

2022-04-16 22:13
4名印度男子闖入動物保護區，輪流性侵一隻長達140公分的孟加拉巨蜥。圖為孟加拉巨蜥示意圖。（取材自維基）

4男闖保護區「輪流性侵140公分巨蜥」還用手機拍人獸片

2022-04-19 23:40
北韓領導人金正恩（右）致贈即將80歲的「國寶主播」李春姬（左）剛竣工的平壤市中心普通江畔階梯式住宅「瓊樓洞」高級公寓一間樓中樓住宅。（Getty Images）

獲金正恩「御賜」新豪宅 北韓國寶主播李春姬超興奮

2022-04-14 03:47
俄羅斯軍方表示，其防空部隊擊落一架烏克蘭軍用飛機，並聲稱該飛機載有西方國家運送的一批武器。（Getty Images）

BBC：俄軍聲稱擊落「載有西方國家運送武器之飛機」

2022-04-17 01:01

超人氣

更多 >
中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失
南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節
普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命
森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查
4男闖保護區「輪流性侵140公分巨蜥」還用手機拍人獸片

4男闖保護區「輪流性侵140公分巨蜥」還用手機拍人獸片