俄國最後通牒到期 烏軍堅守馬立波無大規模投降

俄羅斯 對堅守馬立波的烏克蘭 作戰人員下達最新通牒時間在今天下午到期，但沒出現大規模投降跡象，同時俄國 軍隊持續在烏國東部發動攻勢，西方國家則承諾會提供更多軍援給烏國。

路透社報導，俄國最新一次下達最後通牒的時間是在20日下午2時（格林威治標準時間20日11時）截止，但俄國支持的分離主義分子於這個時間點前不久表示，僅有5人投降。

基輔當局表示，在東南部港市馬立波（Mariupol）的廢墟中，俄軍正使用碉堡剋星炸彈攻擊烏國守軍的最後一個重要據點亞速鋼鐵廠（Azovstal）。

烏克蘭政府誓言，馬立波守軍永遠不會投降，且烏國參謀總部指出，亞速鋼鐵廠的戰鬥仍持續中。

烏克蘭稍早宣布，計畫今天派出90輛巴士由馬立波撤離6000位平民，且宣稱已經跟俄國就建立人道走廊一事達成「初步協議」。

美聯社報導，馬立波市長波成柯（Vadym Boichenko）正敦促當地居民撤離。

波成柯今天向已經離開馬立波的民眾呼籲，聯繫仍待在馬立波的親屬並敦促他們撤離。他還說，已有20萬人離開了戰前人口超過40萬的馬立波。

波成柯在市議會發布的聲明中表示：「不要害怕，快撤離到札波羅熱（Zaporizhzhia），在那裡能得到你需要的所有幫助，食物、藥物、必需品，最重要的是你會獲得安全。」