我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／口罩令廢除？烏俄戰擴大、紐時任命新總編

美中防長首度通話 台海關係各說各話

俄國最後通牒到期 烏軍堅守馬立波無大規模投降

中央社基輔20日綜合外電報導

俄羅斯對堅守馬立波的烏克蘭作戰人員下達最新通牒時間在今天下午到期，但沒出現大規模投降跡象，同時俄國軍隊持續在烏國東部發動攻勢，西方國家則承諾會提供更多軍援給烏國。

路透社報導，俄國最新一次下達最後通牒的時間是在20日下午2時（格林威治標準時間20日11時）截止，但俄國支持的分離主義分子於這個時間點前不久表示，僅有5人投降。

基輔當局表示，在東南部港市馬立波（Mariupol）的廢墟中，俄軍正使用碉堡剋星炸彈攻擊烏國守軍的最後一個重要據點亞速鋼鐵廠（Azovstal）。

烏克蘭政府誓言，馬立波守軍永遠不會投降，且烏國參謀總部指出，亞速鋼鐵廠的戰鬥仍持續中。

烏克蘭稍早宣布，計畫今天派出90輛巴士由馬立波撤離6000位平民，且宣稱已經跟俄國就建立人道走廊一事達成「初步協議」。

美聯社報導，馬立波市長波成柯（Vadym Boichenko）正敦促當地居民撤離。

波成柯今天向已經離開馬立波的民眾呼籲，聯繫仍待在馬立波的親屬並敦促他們撤離。他還說，已有20萬人離開了戰前人口超過40萬的馬立波。

波成柯在市議會發布的聲明中表示：「不要害怕，快撤離到札波羅熱（Zaporizhzhia），在那裡能得到你需要的所有幫助，食物、藥物、必需品，最重要的是你會獲得安全。」

俄國 烏克蘭 俄羅斯

上一則

影／烏東動物園2員工自願留下照顧動物 慘遭俄軍擊斃

下一則

報復外交制裁 俄羅斯驅逐31歐洲外交官

延伸閱讀

可能是最後訊息 馬立波烏軍指揮官拒降、向國際求援

可能是最後訊息 馬立波烏軍指揮官拒降、向國際求援
鋼鐵廠成馬立波最後堡壘 俄下最後通牒

鋼鐵廠成馬立波最後堡壘 俄下最後通牒
馬立波鋼鐵廠成烏軍堅強堡壘 俄下「最後通牒」

馬立波鋼鐵廠成烏軍堅強堡壘 俄下「最後通牒」
烏官員：俄拚占烏東兩州 何時恢復直接和談很難說

烏官員：俄拚占烏東兩州 何時恢復直接和談很難說

熱門新聞

烏克蘭郵局剛發行郵票，紀念蛇島守軍對抗莫斯科號軍艦的忠烈事蹟。殊不知莫斯科號也走入歷史。 （路透）

黑海艦隊旗艦莫斯科號沉沒 俄海軍除難堪之外還有多慘

2022-04-15 00:57
俄國總統普亭好友、51歲天然氣工業銀行前總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avayev）18日被發現在莫斯科的自宅身亡。取材自推特

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

2022-04-20 08:29
俄羅斯軍人12日在烏克蘭馬立波街頭。（Getty Images）

烏克蘭馬立波淪陷 俄軍恐將「過濾人口、抓男丁從軍」

2022-04-16 22:13
俄羅斯軍方表示，其防空部隊擊落一架烏克蘭軍用飛機，並聲稱該飛機載有西方國家運送的一批武器。（Getty Images）

BBC：俄軍聲稱擊落「載有西方國家運送武器之飛機」

2022-04-17 01:01
北韓領導人金正恩（右）致贈即將80歲的「國寶主播」李春姬（左）剛竣工的平壤市中心普通江畔階梯式住宅「瓊樓洞」高級公寓一間樓中樓住宅。（Getty Images）

獲金正恩「御賜」新豪宅 北韓國寶主播李春姬超興奮

2022-04-14 03:47
4名印度男子闖入動物保護區，輪流性侵一隻長達140公分的孟加拉巨蜥。圖為孟加拉巨蜥示意圖。（取材自維基）

4男闖保護區「輪流性侵140公分巨蜥」還用手機拍人獸片

2022-04-19 23:40

超人氣

更多 >
中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失
南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節
普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命
森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查
普亭為何一定要拿下頓巴斯？盼複製克里米亞經驗

普亭為何一定要拿下頓巴斯？盼複製克里米亞經驗