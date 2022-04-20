可能是最後訊息 馬立波烏軍指揮官拒降、向國際求援

烏克蘭南部戰略港口都市馬立波的亞速鋼鐵廠18日遇空襲冒出陣陣濃煙的無人機空拍影像。歐新社

華盛頓郵報 20日報導，烏克蘭 武裝部隊在南部戰略港口都市馬立波的海陸第36獨立旅（36th Separate Marine Brigade）指揮官沃利納少校（Major Serhiy Volyna）表示，隨著對抗俄軍的戰事持續，亞速鋼鐵廠（Azovstal Steel Plant）的守軍不會放下手上武器。

沃利納少校在發給華郵 的影像指出，他指揮的官兵只要收到指示，就將繼續「執行作戰行動和完成我們的軍事任務」，同時請求世界各國領袖協助保障離開馬立波的民眾安全。

據轉述，沃利納少校透過影像稱，「這是我們向全世界講話，可能是我們的最後訊息了」。

沃利納少校聲稱，他們或許只有最後幾天、甚至幾小時了，「敵軍規模比我軍大上10倍，他們控制了天空、火砲、地面、戰車與載具的優勢。我們正在保衛一個目標，即馬立波駐軍跟被戰爭捲入的平民所在工廠」。

沃利納少校說，「我們正向全世界的領導人發言，幫助我們」，要求動用撤出程序（Extraction Procedure），將他們帶到第三國的領土，「馬立波駐軍有超過5百名受傷的士兵，還有數百名平民，包括婦女跟孩童。我們要求在第三國領土提供我們安全」。