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歐盟禁止俄船入港 希臘開第一槍：已扣押一艘俄籍油輪

編譯中心／綜合19日電
歐盟日前宣布禁止俄羅斯船隻進入成員國港口，新制裁上路後，希臘19日證實已扣押一艘俄羅斯油輪Pegas。（路透）
歐盟日前宣布禁止俄羅斯船隻進入成員國港口，新制裁上路後，希臘19日證實已扣押一艘俄羅斯油輪Pegas。（路透）

歐盟日前宣布禁止俄羅斯船隻進入成員國港口，新制裁上路後，歐盟成員國之一的希臘今天證實，已在尤比亞島附近扣押了一艘俄羅斯油輪。

路透報導，希臘海岸警衛隊稱，15日在尤比亞島附近扣押了懸掛俄羅斯國旗的油輪「Pegas」，船上有19名俄籍船員，目前停泊在尤比亞島南部海岸的卡里斯托斯灣。希臘方面表示，扣押令針對的是這艘油輪本身，而不是它的貨物。

此外，俄國入侵烏克蘭以來，不少歐洲國家領袖前往當地表達支持，包括歐盟執委會主席范德賴恩、英相強生等。19日有消息指出，西班牙總理桑傑士也計畫在未來幾天前往烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基會面。

桑傑士18日也表示，將「很快」重啟西班牙駐烏克蘭大使館。這是繼法國宣布將大使館遷回基輔後，又一個國家宣布外交官重返烏克蘭首都。西班牙基輔大使館2月24日以來關閉至今。

根據烏克蘭外交部統計，目前包含法國、義大利、拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞、波蘭、土耳其、捷克、斯洛維尼亞、梵蒂岡、摩爾多瓦、喬治亞、伊朗、哈薩克、塔吉克、土庫曼等16個國家以及歐盟的外交官，都已經恢復在基輔的工作。

而遭到歐美國家大舉制裁、外交抵制的俄國，今天表示將驅逐36名來自比利時、荷蘭的外交官員。俄國外交部稱，荷蘭在3月29日驅逐18名俄國大使的決定「毫無根據」，並批評比利時採取的類似步驟是「挑釁」，要求兩國外交官在兩周內離開俄國。

莫斯科也召見盧森堡特使，表示盧森堡驅逐莫斯科大使的決定是「沒有理由、不友善的步驟」，並警告說俄國可能決定採取對等措施。

烏克蘭 俄國 歐盟

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