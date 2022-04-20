俄軍撤出後…烏克蘭伊爾平發現269遺體 墓園看不到盡頭

俄羅斯撤軍後，基輔郊區城鎮伊爾平下葬數百具遺體。（路透）

俄羅斯軍隊近期將對烏克蘭 戰役重點轉向頓巴斯地區，並逐步撤離基輔周邊城鎮。而烏軍在收復過程中發現多個城鎮人民遭俄軍屠殺，除了引發國際震驚的布查 鎮，伊爾平目前也已發現269具遺體，當地居民挖新墳的畫面也被西方媒體曝光。

路透報導，俄軍撤離後，伊爾平市長馬庫辛（Oleksandr Markushin）表示市內有71％建築物被毀，其中有115棟建築物被完全摧毀。伊爾平在戰前約有6.2萬人口，先前成為烏俄交戰熱點地區；當地警方表示，自3月下旬收復伊爾平後，已在當地發現269具遺體。

調查人員指出，法醫正釐清受害者死因，部分遺體被燒到焦黑，死狀慘不忍睹；此外警方也正調查7個據稱是平民遭槍殺處決的地點。

據報導，傳回的空拍機畫面顯示，當地人努力挖掘數百個新墳墓，一時之間竟看不到墓園的盡頭；媒體照片也可以看到家屬神色哀戚地望著正被埋葬的親人，讓人鼻酸。

儘管全球譴責俄國 入侵烏克蘭，俄國總統普亭卻愈發孤注一擲。他18日簽署正式總統令，賦予第64摩托步兵旅「護衛隊」頭銜，表揚他們捍衛國土與國家利益，「大無畏的英勇、韌性與勇氣」。然而，該步兵旅被烏克蘭國防部指控占領布查時犯下戰爭罪，將部分居民的雙手反綁在背後處決。

歐盟18日也譴責俄國空襲利維夫後，無差別轟炸烏克蘭平民。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾表示，烏東與烏南遭到「特別嚴重的攻擊」。官員說，俄軍正在轟炸烏克蘭第2大城哈爾科夫，造成當地3人喪命。