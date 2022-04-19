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波蘭出資興建組合屋 逃難烏克蘭人暫落腳公園

中央社／利維夫19日綜合報導

烏克蘭西部一座公園裡，維多利亞（Viktoria）在一排排組合屋之間用嬰兒車推著她4個月大的孫女。這些房屋在人們逃離戰爭後，成了他們的家。

39歲的維多利亞是幼兒園行政人員，她和女兒及孫女上個月抵達利維夫（Lviv），以逃離東部盧甘斯克（Lugansk）地區的轟炸。

法新社報導，他們先前住在一所學校裡3周，前一天搬進設在公園其中一條主要步道旁的臨時聚落。

她說：「（學校）情況不錯，但同個空間裡有18個人和我們一起睡在地板上。」

她補充表示：「這裡就只有我們自己人，我們有真正的床鋪，而且很溫暖。」她指的是鄰國波蘭出資興建的新家。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，造成數以千計民眾喪命，迫使數百萬人逃離家園。

烏克蘭國內約有20萬名流離失所的人在利維夫找到了避難處，這座城市在戰前人口約70萬人，雖然昨天發生致命飛彈攻擊，但相較國內其他地區仍相對安全。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）今天快閃造訪替流離失所者在利維夫打造的新居所，表示這裡最多可以容納350人。

莫拉維茨奇對著多為波蘭記者和少數庭園景觀設計師的一群人承諾：「還會有更多這類聚落，光是在利維夫就將收容5000人。」

他補充表示，還計畫在烏克蘭首都基輔外圍從俄軍手中收復、飽受蹂躪的城鎮打造類似的居住地。

53歲的弗拉迪米爾（Volodymyr）來自利維夫，他提著塑料製三輪車沿著小路步行，後頭跟著2歲孫子盧基安（Lukyan）。

他從外套口袋掏出2顆圓形核桃說：「我們每天都來這裡，我喜歡松鼠，他（盧基安）喜歡鴿子。」

他說，雖然發生了戰爭，但這座公園還能保持原狀，算是令人感到慶幸。

烏克蘭 步道 核桃

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