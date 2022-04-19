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烏東衝突升溫 美與盟邦會商對俄制裁、軍援烏克蘭

中央社／華盛頓19日綜合外電報導
美國總統拜登（Joe Biden）。 美聯社
美國總統拜登（Joe Biden）。 美聯社

俄羅斯軍隊對烏克蘭東部發動全面攻勢，白宮表示，美國總統拜登今天與盟邦領袖舉行視訊會議，討論俄羅斯入侵烏克蘭情勢的最新發展以及對俄國施加進一步經濟制裁，並矢言提供烏克蘭更多武器和援助。

白宮表示，會議目的是「討論持續支持烏克蘭和對俄羅斯究責，這是我們密切協調行動的一部分」。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）會後告訴記者，與會領袖表示他們會透過七大工業國集團（G7）、歐洲聯盟和北大西洋公約組織（NATO）協調行動。

莎琪說，與會領袖重申承諾提供烏克蘭安全、經濟和人道援助，美國政府會繼續提供烏克蘭彈藥和其他軍事援助。

她表示，美國準備在未來幾天對俄羅斯實施新一輪制裁。

拜登會後被記者問及美國是否會提供更多火砲武器給烏克蘭時表示，會的。

烏克蘭國防部今天表示，俄羅斯在烏東新攻勢的目的包括拿下整個盧甘斯克和頓內茨克州。

拜登在白宮戰情室（Situation Room）與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、歐洲聯盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen ）、北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、英國首相強生（Boris Johnson）以及波蘭、日本和義大利等國領袖舉行90分鐘視訊會談。

日本外務省會後表示，首相岸田文雄在會中說，日本打算將提供烏克蘭的貸款由最初的1億美元增加為3億美元。

英國首相強生和加拿大總理杜魯道在會中強調有必要進一步提供烏克蘭軍事援助。強生會後告訴國會，英國將提供烏克蘭更多火砲武器。

強生會後被問及英國打算提供烏克蘭那種反艦武器時表示，英國正在研究如何提供烏克蘭反艦飛彈，包括將「硫磺」（Brimstone）型飛彈架設在車輛上，英國也在考慮其他選項。

「硫磺」（Brimstone）型飛彈製造公司MBDA表示，這型飛彈通常由快速飛行的噴射戰機發射，英國皇家空軍戰機曾在阿富汗、利比亞、敘利亞和伊拉克使用。

德國總理蕭茲會後告訴記者，俄軍在烏克蘭造成數千平民喪生，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）應為這項戰爭罪行負責。

蕭茲表示，德國會繼續在軍事和財經上支援烏克蘭，目前德國庫存武器中能提供給烏克蘭的都已提供，接下來會與德國軍火工業合作。

法國總統顧問說，與會領袖討論了如何在戰後提供烏克蘭安全保證。

烏克蘭 英國 俄羅斯

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