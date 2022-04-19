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抗炸兼綿密隧道網 亞速鋼鐵廠成馬立波烏軍堡壘

中央社馬立波19日綜合外電報導
4月9日Maxar科技公司提供的衛星照片顯示在烏克蘭馬立波東部的亞速鋼鐵廠的情況。美聯社
4月9日Maxar科技公司提供的衛星照片顯示在烏克蘭馬立波東部的亞速鋼鐵廠的情況。美聯社

華盛頓郵報」報導，在俄羅斯侵略下，歐洲最大鋼鐵冶煉廠之一、烏克蘭馬立波市亞速鋼鐵廠因為其綿密隧道網路，可抵禦轟炸和封鎖，成為了該市最後抗俄堡壘。

「華盛頓郵報」指出，烏克蘭港市馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal Iron and Steel Works）在成為國內重要戰場前，早就在該港都經濟扮演舉足輕重角色。

亞速鋼鐵廠原先是在蘇聯時代初期的1930年興建，納粹於1941至1943年曾占領馬立波，導致這座工廠成為廢墟，1943年9月馬立波獲解放後，工廠進行重建。如今它沿著該市海濱占地4平方英里。

亞速煉鋼廠是歐洲最大鋼鐵冶煉廠之一，過去每年生產超過400萬噸粗鋼，為數萬人提供生計。但在俄軍發動毀滅性戰爭和長達數周圍城期間，這座龐大園區已不再產鋼。

如今這座鋼鐵廠及其地下隧道網路，正充當庇護所及數以千計烏克蘭戰士的最後抵抗陣地，包括許多亞速營（Azov Battalion）戰士。亞速營是烏克蘭訓練最精良且最引發爭議的軍事單位之一。

馬立波市議會18日在通訊軟體Telegram發表訊息指出，多達1000名平民正躲在亞速鋼鐵廠地下隧道網路避難，包圍馬立波的俄軍正朝這座煉鋼廠投擲重型炸彈。

親俄分離主義團體頓內次克人民共和國（Donetsk People's Republic）顧問加金（Yan Gagin）上周末告訴官媒俄羅斯新聞社（RIA）：「在這座城市底下，基本上還有另一座城市。」

加金抱怨說，這個地點被設計來抵禦轟炸和封鎖，具有內建通訊系統，對防守方相當有利，即使他們的數量遠不如敵方。

馬立波在戰爭前約有45萬人口，是仍未被俄國完全掌控的頓內次克（Donetsk）最後都市地區之一。但若俄國奪下這座煉鋼廠，對克里姆林宮而言會是亟需的勝利。

儘管數量不敵俄軍，烏軍仍掌控馬立波部分重要地區。烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）18日在臉書聲稱，烏軍正繼續「守住這座城市，持久且能持續」。

但鑑於俄國最近的進展，智庫「華盛頓戰爭研究所」（Institute for the Study of War）分析家認為，俄軍可能在未來一周奪下馬立波。

俄軍若奪下馬立波，將能建立起連結克里米亞半島（Crimea）和烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）親俄勢力占領地區的「陸橋」。

烏克蘭 俄國 華盛頓郵報

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