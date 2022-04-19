憂普亭惱羞成怒 美日防俄特工炸電廠等搞破壞

俄羅斯總統普亭。(美聯社)

日本富士晚報報導，俄羅斯 海軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」日前毀損沉沒，美日情報單位憂心俄羅斯總統普亭可能惱羞成怒下令特工在美日兩國進行炸電廠等破壞工作。

報導指出，俄羅斯引以為豪的海軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」14日遭到烏克蘭 「海王星」反艦飛彈擊中，毀損沉沒，一般認為已造成多數士兵死傷。這是二次世界大戰以來，沉船的軍艦當中規模最大的一艘。

儘管俄羅斯表示莫斯科號是因發生火災導致沉沒，不承認是遭到烏克蘭攻擊才毀損沉沒，但西方國家認為這是「俄軍歷史上的敗北」。

富士晚報4月19日版引述日本防衛省相關人士的話報導，俄羅斯這艘軍艦以首都名字命名，是俄羅斯海軍的象徵，莫斯科號毀損沉沒可能使得俄軍失去戰鬥意志。

俄羅斯原本期待對烏克蘭的戰爭能力挽頹勢，於5月9日「勝利日」（1945年前蘇聯戰勝納粹德國之日）前制伏烏東到克里米亞（Crimea）半島一帶，由莫斯科號發布勝利宣言，這被稱為敖德薩州（Odessa，位於烏克蘭南部）作戰計畫，但莫斯科號沉沒，形同此作戰計畫失敗。

報導說，莫斯科號沉沒，普亭責任重大，他很可能動用核武或沙林毒氣展開攻擊。拜登 總統（Joe Biden）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、歐洲各國的領袖也認為俄羅斯隨時都有可能發動核武或沙林毒氣攻擊。

此外，美日情報當局相關人士掌握到的情報顯示，與俄羅斯聯邦安全局（FSB）同為情報機關的軍事情報局（GRU）的動向有些怪異。

GRU的特工2月24日俄羅斯開始武攻烏克蘭的不久前，對烏克蘭國防部或銀行等展開駭客攻擊後，就無音訊。但3月下旬，GRU特工陸續集結於美國邊境附近墨西哥境內，有部分特工已潛入美國展開擊潰拜登政權的工作。

本月13日一架巨無霸運輸機安托諾夫AN-124飛抵駐日美軍橫田基地（位於東京都）。這是美軍租用的運輸機，祕密載來大型汽電共生（cogeneration）機材，以防萬一東京大停電。美日認為，俄羅斯或北韓的特工有可能進行炸電廠等破壞電源的工作。