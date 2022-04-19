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莫斯科號官兵家屬要求給交代 克宮拒透露傷亡細節

中央社莫斯科19日綜合外電報導
家屬要求說明「莫斯科號」艦上官兵下落，但克里姆林宮拒絕透露任何傷亡相關細節。圖為莫斯科號資料照。(美聯社)
家屬要求說明「莫斯科號」艦上官兵下落，但克里姆林宮拒絕透露任何傷亡相關細節。圖為莫斯科號資料照。(美聯社)

俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」14日遭烏克蘭飛彈重創，據稱逾400名官兵隨船沉沒。面對家屬要求說明艦上官兵下落，克里姆林宮今天拒絕透露任何傷亡相關細節。

黑海艦隊飛彈巡洋艦莫斯科號（Moskva）上週發生爆炸和火災後沉沒。烏克蘭稱這是一次成功飛彈襲擊；俄方則指那是艦上彈藥爆炸所致。美國國防部高階官員16日證實，該艦遭2枚烏國飛彈擊中後沉沒，並稱這是對俄軍的「嚴重打擊」。

事發後，莫斯科當局堅稱，全體船員已從這艘最多可搭載680人的艦上撤離，此後未提供其他細節。

莫斯科號沉沒後，船上水手（包括入伍人員）的父母和家屬在社群網站上痛訴他們的孩子失蹤了，他們需要一個交代。

被要求對上述情況發表評論時，總統普亭（Vladimir Putin）的發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示，克宮無法透露任何傷亡細節。

佩斯科夫表示：「所有發言皆須透過國防部。相關訊息均應由國防部發布，我們無權發布任何訊息。」

部分家屬在社群網站發文或透過獨立媒體發表聲明說，他們聯絡不上在莫斯科號服役的孩子。

男子什克雷貝茨（Dmitry Shkrebets）說，他被徵召入伍的兒子葉戈爾（Yegor）是艦上廚師，如今被列為作戰失蹤人員。

他在俄國最大社群網站VKontakte發文說：「一名不應參加作戰行動的入伍者被列為作戰失蹤人員。」

什克雷貝茨表示，他已與另外3名失蹤入伍者的家屬取得聯繫，「針對我們的孩子的下落，我們需要書面說明。」

俄國獨立新聞媒體梅杜扎（Meduza）引述1名與黑海司令部關係密切消息人士的說法稱，莫斯科號有37名船員陣亡，另有約100人受傷，但具體失蹤人數不明。

梅杜扎報導，莫斯科號被擊中時，船上約有500名官兵。

社群網站 國防部 烏克蘭

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