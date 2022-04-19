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揭寡頭隱藏財富 經濟學家籲起草全球資產登記表

中央社／巴黎19日電
20國集團（G20）財長會議20日登場前，世界頂尖經濟學家敦促各國領袖起草一份全球資產登記表，以追蹤逃稅者，並藉此揭露寡頭隱藏的財富，向入侵烏克蘭的俄羅斯施壓。圖為俄羅斯財政部長Anton Siluanov去年出席G20財長會議。（路透）
20國集團（G20）財長會議20日登場前，世界頂尖經濟學家敦促各國領袖起草一份全球資產登記表，以追蹤逃稅者，並藉此揭露寡頭隱藏的財富，向入侵烏克蘭的俄羅斯施壓。圖為俄羅斯財政部長Anton Siluanov去年出席G20財長會議。（路透）

世界頂尖經濟學家今天敦促20國集團（G20）領袖起草一份全球資產登記表，以追蹤逃稅者，並藉此揭露寡頭隱藏的財富，向入侵烏克蘭俄羅斯施壓。

在G20財長會議明天登場前，曾獲諾貝爾獎的美國經濟學家史提格里茲（Joseph Stiglitz）和法國學者、「21世紀資本論」作者皮凱提（Thomas Piketty）等人在英國「衛報」（The Guardian）刊出的公開信中，提出上述呼籲。

他們在信中表示，在金融資訊共享近年來取得進展的基礎上，「透過全球資產登記表讓隱藏財富曝光的時候到了」。

在這封公開信中，署名的經濟學家皆為智庫「國際企業稅務改革獨立委員會」（Independent Commission for Reform of International Corporate Taxation）成員。

自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，西方列強已對俄國總統普亭（Vladimir Putin）和其盟友祭出一連串嚴厲制裁。

西方制裁對象包括英超豪門俱樂部切爾西隊（Chelsea Football Club）老闆、億萬富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）。

這些經濟學家在信中說，據估計，俄羅斯寡頭「在海外至少擁有1兆美元財富，這些資產通常隱藏在難以確定真正所有權的境外公司」。

他們還說：「這堵不透明的牆，讓有意制裁這些寡頭的國家面臨許多困難。」

此外，信中提到，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行衝擊全球人口，俄羅斯入侵烏克蘭又引發物價上漲和國際安全局勢動盪，「加劇原已令人擔憂的情況」。

「我們如今有個獨特機會，能在實施全球資產登記方面取得進展」，這種做法旨在切斷幌子企業（front-company，又稱掩護公司）網絡，並將所有資產與其真正持有人連結起來。

俄羅斯 烏克蘭 諾貝爾獎

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