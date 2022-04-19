烏克蘭平民遭屠殺 馬克宏：已停止和普亭對話

法國總統馬克宏。（美聯社）

法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）今天表示，烏克蘭布查 等地的屠殺事件曝光後，他與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）已停止對話。

馬克宏告訴法國電視5台（France 5）說：「自從烏克蘭布查（Bucha）和其它城鎮平民屠殺事件曝光，戰爭的方向就變了，我因此不再和他直接說話，但我不排除未來再對話的可能性。」

路透社報導，俄羅斯先前已說，有關俄軍在占領布查鎮期間處決平民的指控，是個「滔天謊言」，目的在詆毀俄軍。

馬克宏被問到為何不循其他歐洲領袖之例，走訪烏克蘭首都基輔（Kyiv）；他答道，俄國2月24日入侵烏克蘭後，就不再需要單單表達支持的行為。

「我將再度造訪基輔，但我會帶一些有用的東西…因為很明顯地，我不必要親身去那裡，才顯得我力挺他們。」 他又說，自戰爭開始以來，他已經和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話約40次。

馬克宏說：「若我去基輔，會是去做出改變。」

克里姆林宮稱它們對烏克蘭發動「特別軍事行動」，促使烏克蘭自民族主義和極端主義分子手中獲得「解放」並「去軍事化」。而基輔與西方國家則稱普亭是對烏克蘭無端發動侵略戰爭。