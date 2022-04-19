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頂住制裁壓力 普亭：西方經濟閃電戰失敗

編譯陳韋廷／綜合18日電
俄國總統普亭18日透過視訊方式主持召開經濟會議。（路透）
俄國總統普亭18日透過視訊方式主持召開經濟會議。（路透）

俄國總統普亭18日在主持一場經濟會議時表示，普亭表示，俄國今年首季經常帳盈餘達580億美元，創下歷史最高紀錄。他強調西方對俄羅斯的經濟閃電戰已經失敗。

普亭說，西方這樣做是為了迅速破壞俄國金融與經濟，在市場上引發恐慌，導致銀行體系崩潰，造成商店出現大規模商品短缺。「我們可以自信地說，這項針對俄國的政策失敗了」，俄國已成功頂住來自西方空前的制裁壓力。

普亭還表示，與此同時，歐洲與美國的老百姓的生活水準，則因為領導人的短視而不斷下降。「制裁對發起者本身也不是沒有後果的。我指的是通膨率和失業率的上升，美國和歐洲國家經濟惡化，歐洲人生活水準下降及荷包縮水。」

他並指出，俄羅斯消費者物價確實顯著上漲，截至4月份，通膨年率升至17.5%；不過目前俄國經濟已經穩定下來，盧布匯率基本上恢復到2月初水準。

不過，俄羅斯央行總裁表示，俄國經濟不能無限期仰賴金融儲備生存，必須轉型以應付國際制裁的衝擊。莫斯科市長則宣稱，該市有20萬人面臨失業風險。

俄羅斯中央銀行總裁納比烏林娜（Elvira Nabiullina）今天發表俄軍2月24日入侵烏克蘭以來最重要的演講，她說，將通貨膨脹率恢復到4%的目標，要到2024年才能實現。

納比烏林娜表示，制裁此前主要影響金融市場，「但現在將開始對經濟產生越來越大的影響。主要問題將與進口限制和外貿物流有關，而未來將與出口限制有關。」她說，俄羅斯俄國製造商需要尋找新的合作夥伴、物流，或轉向生產先前幾代的產品。

經濟學家認為，西方制裁最嚴重的經濟衝擊尚未來到，俄羅斯到時料將陷入深度衰退。

俄國 俄羅斯 普亭

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