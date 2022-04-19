伊拉克當年被入侵 「全球站在美國那邊」 俄烏戰凸顯西方雙標

許多非西方國家質疑，美國19年前也曾捏造藉口入侵伊拉克，為何沒有被制裁。圖為美國總統拜登。（美聯社）

俄羅斯今年2月下旬入侵烏克蘭 ，美國為首的西方國家展現前所未有的團結，對俄國 施加嚴厲制裁，廣開大門收容烏克蘭難民，並討論以戰爭罪起訴俄國總統普亭。但在許多非西方世界國家眼中，此事再度凸顯西方在世界舞台的雙重標準，他們指出，美國19年前也曾捏造藉口入侵伊拉克，為何沒有被制裁？中東地區仍有多處衝突和人道災難，為何得不到像烏克蘭這樣的關切？

華盛頓郵報報導，俄烏戰爭爆發後，西方國家紛紛制裁俄國，提供烏國金錢與軍事援助，德國總理蕭茲宣布要增加國防預算，一改二戰後的消極防衛政策，宣稱時代已來到分水嶺。

巴勒斯坦 外長馬爾基上月在土耳其的一場安全會議中表示，以巴衝突時巴勒斯坦常會要求國際制裁以色列，「過去七十年來我們被告知不可動用的（制裁）方法，在過去不到七天全用上了。真是驚人的偽善。」

在伊拉克，許多民眾也感受深刻。2003年美國捏造證據誣指伊拉克海珊政府擁有核生化武器，和英國等盟邦一起入侵伊拉克。美聯社指出，當時許多伊拉克人拿起武器抵抗美軍，卻被貼上恐怖分子標籤；逃向歐洲的難民船被推回海上，卡在陸地邊境的難民不得其門而入。

打過伊拉克戰爭的男子魯拜說：「當時全世界都站在美國那一邊，包括烏克蘭，我們仍抵抗占領者。就因為世界站在美國那一邊，我們沒有榮耀，他們不會說我們是愛國鬥士。這當然是雙重標準，好像我們是次等人類。」

41歲的伊拉克貨車司機哈里德說，他不認為烏克蘭戰爭和伊拉克戰爭有什麼不同，「美國大老遠飛了幾千公里來打我們，而俄國是去打隔壁可能有威脅性的國家，我們的抵抗或許還比較有道理」。

專家：中東戰爭難用道德評論

在社群媒體流傳的影片中，烏克蘭民眾自製汽油彈，拿起武器練習射擊，西方一片叫好，稱讚他們勇於對抗俄國強權，保衛國家。但巴勒斯坦人和伊拉克人做同樣的事，卻被稱為恐佈分子，是合法攻擊目標。

美聯社報導，專家指出，俄烏戰爭和中東戰事性質並不相同，俄烏戰爭本質是聯合國成員入侵另一個成員，而中東戰事牽涉內戰與宗教。卡內基國際和平基金會資深研究員米勒指出：「大體而言，中東戰爭相當複雜，難以用道德評論。」不過，米勒承認，美國的政策「確實充滿各種偏差、前後不一、矛盾及偽善」。