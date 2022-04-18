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澤倫斯基：俄軍已向烏東頓巴斯發動攻擊 烏將應戰

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澤倫斯基：俄軍已向烏東頓巴斯發動攻擊 烏將應戰

編譯中心／綜合18日電
烏克蘭總統澤倫斯基18日發布的影片。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基18日發布的影片。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）18日表示，俄羅斯已經在烏克蘭東部的頓巴斯（Donbas）地區發動新一輪的大規模攻勢。

Sky News報導，澤倫斯基在影像講話指出，「俄軍已經展開頓巴斯戰役（The Battle for the Donbas）了，他們為此準備很長一段時間」。他說，「全俄軍有一大部分現在集中於此次攻勢」。

據烏克蘭國家通訊社報導，澤倫斯基當晚在影片中說，無論俄軍在頓巴斯有多少兵力，烏克蘭都將應戰，不會放棄屬於烏克蘭的任何東西。

澤倫斯基強調，「不管多少俄軍被驅使到那裡，我們會戰鬥，我們將保衛自己，我們每天都會這樣做」。

烏克蘭國家安全與國防委員會秘書丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）18日在電視直播節目中表示，俄軍當天試圖在沿頓內次克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）和哈爾科夫（Kharkiv）一線突破烏軍防線。位於盧甘斯克地區西北部的城市克爾米納（Kreminna）和一個小鎮已被俄軍突破，但戰鬥仍在繼續。

烏克蘭武裝部隊總參謀部當天早些時候在社交媒體上發表聲明說，有跡象表明俄軍將在烏東部地區發起進攻。俄軍繼續在羅斯托夫州（Rostov Oblast）和克里米亞（Crimea）組建新部隊，計畫將其作為支援主力部隊的第二梯隊，預計將於24日組建完成。馬立波（Mariupol）的戰鬥仍在繼續，俄軍繼續對海港地區實施猛烈攻擊。

烏克蘭 澤倫斯基 盧甘斯克

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