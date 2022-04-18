俄軍空襲利維夫釀至少7死11傷 徹夜打擊數百處烏軍據點

在烏克蘭利沃夫的一家輪胎店遭到空襲後，消防員正在滅火。美聯社

俄軍18日稍早發射5枚飛彈空襲烏克蘭 西部大城利維夫，至少造成七死、11人受傷，包括一名孩童。俄軍當天宣稱徹夜空襲烏軍及數百處軍事目標，並宣布18日封鎖烏南馬立波出入口，市民須排隊領取通行證，否則下周起不得出門。

俄軍進攻烏克蘭北部失利後，轉而鎖定東部頓巴斯，即將展開地面攻勢前以長程武器攻擊首都基輔等烏克蘭城市。

路透報導，俄軍18日宣稱，出動空軍、飛彈、火炮和防空系統徹夜打擊烏軍及數百處軍事目標。

俄國國防部 一份聲明表示，空對空飛彈摧毀十六處烏克蘭軍事設施，包括五個指揮所、一個燃料庫、三個彈藥庫及烏軍部隊。他們指出，俄軍空襲目標包括哈爾科夫州、札波羅熱州、頓內次克州、聶伯州和尼古拉耶夫港，以及據稱烏軍聚集的108個區域。

俄國國防部也談到，他們摧毀12架烏國無人機和戰車，還用伊斯坎德爾飛彈摧毀位於盧甘斯克、文尼察和頓內次克州的四座彈藥庫；火炮一夜間打擊315處烏克蘭軍事目標，防空系統則擊落三架烏克蘭武裝直升機、兩架米格–29戰機，及蘇愷–25戰機。

在利維夫和第聶伯羅等地區，當局通報18日清晨發生多起爆炸。位於烏克蘭西部的利維夫很少遭到俄軍攻擊，該州州長科茲斯特基說，俄軍的三枚飛彈擊中軍事基礎設施，另一枚飛彈擊中一間輪胎店，緊急救災小組正撲滅火勢。

軍事專家分析，俄軍擴大空襲烏克蘭武器工廠、鐵軌和其他基礎設施目標，是為了減弱烏軍在頓巴斯地區的抵抗能力。

此外，俄軍宣布18日封鎖馬立波出入口，將「過濾」清查仍在城內的人，市民須排隊領取通行證，無通行證者下周起不得出門。烏克蘭和美國官員聲稱，俄軍在他們控制的地區過濾清查平民，某些情況下還會違背他們的意願強制遣送俄國。烏國當局表示，當地守軍不會投降將奮戰到底，俄軍尚未對殘餘守軍發動最後攻勢。