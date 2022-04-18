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俄軍俘獲2名英籍戰士 提議交換烏克蘭親俄大亨

中央社基輔18日綜合外電報導
48歲的平納（右）和28歲的艾斯林（左）赴烏克蘭南部馬立波作戰的英籍戰士，後來遭俄軍俘虜。他們在俄國國營電視台亮相求救英國首相強生，要求與烏克蘭當局拘留的親俄政治人物梅維楚克進行換俘。擷取自推特
48歲的平納（右）和28歲的艾斯林（左）赴烏克蘭南部馬立波作戰的英籍戰士，後來遭俄軍俘虜。他們在俄國國營電視台亮相求救英國首相強生，要求與烏克蘭當局拘留的親俄政治人物梅維楚克進行換俘。擷取自推特

兩名在烏克蘭被俄羅斯軍隊俘虜的英國籍作戰人員今天出現在俄國國營電視台，兩人要求讓他們跟烏克蘭當局拘留的親俄政治人物梅維楚克（Viktor Medvedchuk）進行換俘。英國衛報指出，這是俄國宣傳戰戲劇性升級。

路透社報導，這兩位英國人是48歲的平納（Shaun Pinner）和28歲的艾斯林（Aiden Aslin），他們在一位身分不明男子的提示下分別發言，影片是在俄國國營電視台Rossiya 24播出。目前尚不清楚他們發言的自由程度。

兩人請求英國首相強生（Boris Johnson）協助將他們帶回家，交換條件是烏克蘭釋放親俄政治人物梅維楚克。

平納和艾斯林都在烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）幫助烏國作戰，目前馬立波市幾乎完全被俄國軍隊掌控。

法新社報導，烏克蘭安全部門今天也公布一段影片，內容顯示被拘留的烏國大亨及親俄政治人物梅維楚克呼籲，用他去交換在馬立波作戰的烏克蘭部隊和受困平民撤離。英國衛報指出，梅維楚克是俄國總統普亭重要盟友，他去年就被軟禁，面臨叛國和資助恐怖主義指控。

梅維楚克出現在影片中，身穿黑衣直視鏡頭說：「我想請求俄國總統普亭（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），用我去交換烏克蘭的防衛者和馬立波居民。」

親俄政治人物梅維楚克（Viktor Medvedchuk）的妻子Oksana M...
親俄政治人物梅維楚克（Viktor Medvedchuk）的妻子Oksana Marchenko 15日在莫斯科開記者會。美聯社

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