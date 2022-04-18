俄軍俘獲2名英籍戰士 提議交換烏克蘭親俄大亨

48歲的平納（右）和28歲的艾斯林（左）赴烏克蘭南部馬立波作戰的英籍戰士，後來遭俄軍俘虜。他們在俄國國營電視台亮相求救英國首相強生，要求與烏克蘭當局拘留的親俄政治人物梅維楚克進行換俘。擷取自推特

兩名在烏克蘭 被俄羅斯軍隊俘虜的英國 籍作戰人員今天出現在俄國 國營電視台，兩人要求讓他們跟烏克蘭當局拘留的親俄政治人物梅維楚克（Viktor Medvedchuk）進行換俘。英國衛報指出，這是俄國宣傳戰戲劇性升級。

路透社報導，這兩位英國人是48歲的平納（Shaun Pinner）和28歲的艾斯林（Aiden Aslin），他們在一位身分不明男子的提示下分別發言，影片是在俄國國營電視台Rossiya 24播出。目前尚不清楚他們發言的自由程度。

兩人請求英國首相強生（Boris Johnson）協助將他們帶回家，交換條件是烏克蘭釋放親俄政治人物梅維楚克。

平納和艾斯林都在烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）幫助烏國作戰，目前馬立波市幾乎完全被俄國軍隊掌控。

法新社報導，烏克蘭安全部門今天也公布一段影片，內容顯示被拘留的烏國大亨及親俄政治人物梅維楚克呼籲，用他去交換在馬立波作戰的烏克蘭部隊和受困平民撤離。英國衛報指出，梅維楚克是俄國總統普亭重要盟友，他去年就被軟禁，面臨叛國和資助恐怖主義指控。

梅維楚克出現在影片中，身穿黑衣直視鏡頭說：「我想請求俄國總統普亭（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），用我去交換烏克蘭的防衛者和馬立波居民。」