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馬克宏拒談俄軍種族滅絕 澤倫斯基邀訪烏「親眼見證」

編譯中心／綜合17日電
烏克蘭總統澤倫斯基（右）表示，已邀請法國總統馬克宏（左）訪烏，親眼見證俄軍「種族滅絕罪」的證據。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基（右）表示，已邀請法國總統馬克宏（左）訪烏，親眼見證俄軍「種族滅絕罪」的證據。（美聯社）

美國總統拜登指控俄羅斯對烏克蘭人犯下種族滅絕後，遭法國總統馬克宏公開反對。烏國總統澤倫斯基對此表示，已邀請馬克宏訪烏，親眼見證俄軍「種族滅絕罪」的證據。

澤倫斯基在15日錄製、今天播出的專訪中告訴CNN：「我昨天才與他（馬克宏）通話。我想讓他明白，這已超越戰爭，成為『種族滅絕』。我邀請他來訪，若有機會，他將來到烏克蘭親眼見證，我相信屆時他就會了解。」澤倫斯基還說，他認為拜登也會在某個時間點訪烏，儘管白宮官員先前稱他們暫無相關計畫。

馬克宏14日接受法國藍色電台專訪時說，在當前情況下使用「種族滅絕」一詞最好要小心謹慎，特別是「烏克蘭人和俄羅斯人有如兄弟之邦」。隨後澤倫斯基對馬克宏的說法表示譴責，說這番言論讓烏克蘭人感到「非常痛苦」。

英國哈利王子在荷蘭舉行的「永不屈服運動會」開幕式上讚揚烏克蘭隊的勇氣。 (Get...
英國哈利王子在荷蘭舉行的「永不屈服運動會」開幕式上讚揚烏克蘭隊的勇氣。 (Getty Images)

另據中央社引述法新社報導，英國哈利王子16日在荷蘭海牙舉辦的「永不屈服運動會」（Invictus Games）開幕式上，讚揚烏克蘭隊的勇氣，烏克蘭選手也受到全場起立歡呼。

哈利曾在英國軍隊服役並赴阿富汗執行任務，後來為傷殘退伍軍人舉辦「永不屈服」運動會。

哈利表示，烏克蘭隊告訴過他，「儘管困難重重，仍希望參賽」，他說：「除了要展現你們的韌性，還要道出你們所知道的實情，有關你們國家發生何事的真相。」哈利的妻子梅根也用烏克蘭語補充道：「榮耀歸於烏克蘭。」

哈利夫婦15日抵達荷蘭，這是他們兩年多前辭去王室職務、搬到北美後，首次在歐洲公開露面參與活動。

此外，荷蘭總理呂特也在開幕式致詞中表示，烏克蘭隊有成員因為在「前線打仗」而無法參加比賽。烏克蘭隊有19人親赴荷蘭參賽，但唯一女性隊員白芙絲卡（Yuliia Paievska）被困在飽受攻擊的港都馬立波而無法出席。烏克蘭隊發言人說，「她現在有死亡的危險」。

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