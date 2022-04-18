不看好俄願意停戰… 奧地利總理：普亭自信「正在勝利」

奧地利總理內哈默是自俄國侵烏以來，唯一實際見到普亭的西方國家領袖。（歐新社）

俄羅斯侵略烏克蘭 至今已53天，西方各國領袖紛紛呼籲俄國 停戰。奧地利總理內哈默受訪表示，上周俄國總統普亭 會談內幕，稱普亭相信自己「正在贏得對烏戰爭」。

美國國會山莊報報導，內哈默在美國NBC節目「會晤新聞界」（Meet the Press）表示，普亭告訴他即使俄國會受到西方制裁打擊，這場戰爭也「必須打」，「普亭認為這場戰爭對於俄國安全保證有必要性。他不相信國際社會，將烏東頓巴斯地區種族滅絕歸咎於烏克蘭。因此他現在根本就待在自己的世界」。

他還說，不相信普亭真的會使用核武，因為普亭「知道這種武器的威脅性」。內哈默是自俄國侵烏以來，唯一實際見到普亭的西方國家領袖。

另據義大利媒體「晚郵報」報導，總理德拉吉抱怨，西方努力透過外交途徑來說服普亭停戰，至今卻一無所獲。

德拉吉說，先前認為法國總統馬克宏「嘗試一切可能的對話管道是對的」；但如今俄軍在烏克蘭的暴行曝光後，他感嘆，與普亭溝通或許真的是「浪費時間」。他支持西方國家軍援烏克蘭：「我們必須直接幫助烏克蘭…不這麼做等於告訴他們：投降、接受奴役和屈服。這種訊息與我們歐洲的團結價值相互牴觸。」

此外，受烏俄戰爭影響，中立國芬蘭和瑞典開始積極討論加入北約。北約前政策規畫負責人波蒂埃（Fabrice Pothier）16日說，芬蘭與瑞典加入北約的計畫，對普亭造成最大的傷害將是在政治方面。波蒂埃表示：「這在軍事上是件大事，但在政治上更是大事。普亭失去了兩個有價值的『中立』」國家。」