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「頭不見了」烏北母親哭訴 遇炸下車 女兒瞬間身首異處

記者胡玉立／綜合報導
科瓦連科淚眼模糊地走在林間，一面用嬰兒車推著倖存的一歲小女兒，(美聯社)
科瓦連科淚眼模糊地走在林間，一面用嬰兒車推著倖存的一歲小女兒，(美聯社)

發生在烏克蘭的戰爭，讓慘絕人寰的悲劇不斷上演。

3月初，俄軍占領基輔北邊村莊亞希德(Yahidne)時，烏克蘭婦女維多利亞·科瓦連科(Viktoria Kovalenko) 一家四口逃難乘坐的汽車，在行經俄羅斯檢查站時被砲彈擊中，她親眼目睹12歲的大女兒受傷下車跌倒後，頭已不見，丈夫同時身亡。

現在，科瓦連科人在300哩外、情況相對平靜的城市利維夫(Lviv)，淚眼模糊地走在林間，一面用嬰兒車推著倖存的一歲小女兒，一面觀看親戚發來的手機影片，內容是親人為她死去的丈夫和女兒重新舉行的正式葬禮。她說：「眼淚讓我無法一直看到最後。」

科瓦連科回憶3月初，家人坐車逃離被圍困最嚴重的切爾尼戈夫市(Chernihiv)地區，車被砲彈擊中。她說，車窗碎了，她和12歲的女兒維若妮卡(Veronika)被碎玻璃砸傷；她記得下一件事是她丈夫佩特羅(Petro)出聲叫他們下車。

「維若妮卡開始大喊大叫，她的手在顫抖，我試圖讓她平靜下來。她下了車，我也跟著下車時，我看到她摔倒了。再一看，她的頭已經不見了。」科瓦連科告訴英國廣播公司(BBC)。

「關地下室 不斷有人死亡」

科瓦連科和她的小女兒瓦爾瓦拉(Varvara)逃了出來，卻被俄羅斯軍隊抓住並帶到亞希德的一所學校地下室。

當地人向BBC和美聯社表示，有300多名亞希德村民被趕進地下室，在連續數周壓力和剝削下，開始有人死亡，屍體數小時甚至數天無人收拾。他們被要求日夜待在地下室，只被允許在戶外用明火做飯或上廁所。地下室的人一個接一個地死去，他們才被允許將屍體放至附近墓地的亂葬坑中。

「若有機會 我想射殺普亭

科瓦連科和瓦爾瓦拉在學校地下室呆了幾個星期，竭盡全力維持生命。在俄羅斯軍隊4月初離開亞希德後，原本被埋在樹林裡的她的丈夫佩特羅和維若妮卡，得以被重新安葬在亞希德公墓；親人們哭著抬著棺材走在崎嶇不平的小路上，有些人在墳墓裡放入鮮花，還挖了一把泥土。

科瓦連科永遠無法忘記汽車扭曲的殘骸。當BBC問她，想向那些對她家人這樣做的人說些什麼時，科瓦連科回道：「如果我有機會射殺普亭，我會這樣做，而且，我的手不會顫抖。」

烏克蘭婦女維多利亞·科瓦連科10日在利夫市抱著小女兒。(美聯社)
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俄羅斯 普亭 汽車

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