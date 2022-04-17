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英國首次透露：特種部隊祕密訓練烏克蘭軍隊 教用反戰車飛彈

編譯中心／綜合16日電
英媒報導，英國陸軍特種部隊「空降特勤團」（SAS）一直在基輔訓練烏克蘭士兵，指導使用英國提供的NLAW反戰車飛彈。圖為1名烏克蘭士兵發射NLAW反戰車飛彈資料照片。（美聯社）
英媒報導，英國陸軍特種部隊「空降特勤團」（SAS）一直在基輔訓練烏克蘭士兵，指導使用英國提供的NLAW反戰車飛彈。圖為1名烏克蘭士兵發射NLAW反戰車飛彈資料照片。（美聯社）

英國「泰晤士報」今天在頭版披露，英國特種部隊（SAS）過去兩周一直在烏克蘭境內祕密訓練基輔的兩個衛戍營，包括如何操作英國提供的反戰車飛彈（NLAWs）。此外，針對英國政府對俄實施制裁，莫斯科當局16日宣布，禁止英國首相強生和其他數名英國高階官員入境俄國

據報導，駐紮在基輔及周邊的兩位烏克蘭軍官表示，英國特種部隊在過去兩周內，為烏克蘭部隊提供多次訓練，其中包含指導NLAW反戰車飛彈的使用方式。自2月以來，英國已向烏克蘭交付3600多件新一代輕型反戰車武器NLAW，但烏克蘭一直要求後續指導。這項訊息顯示，自俄國入侵烏克蘭以來，英國首次透露特種部隊在烏克蘭進行訓練。

報導說，一名駐紮在基輔北部奧博隆地區的烏克蘭上尉米羅年科說，奧博隆在俄羅斯入侵初期，經歷了激烈的戰鬥，而英軍抵達烏克蘭後，烏軍接受良好的訓練，也在實戰上獲得成功，烏軍現在也有了自信。

另一名隸屬烏克蘭軍隊112營的基輔特戰指揮官表示，他們的部隊上周也接受英國軍隊的訓練；上級長官證實這項消息，「英國人是好人。戰爭結束後，他們邀請我們去拜訪他們。」

報導是在俄國對包含美國在內軍援烏克蘭的西方國家發出外交照會，稱美國和北約向烏克蘭運送最敏感的武器系統，為俄烏衝突火上澆油。對此，英國國防部拒絕回應。

另一方面，俄國外交部表示，已經禁止英相強生、外交大臣特拉斯、國防大臣華勒斯和其他10位英國政府成員和政界人士入境俄國。外交部聲明提到，這項舉措是「鑒於英國政府採取前所未見的敵對行動，特別是對俄國高階官員實施制裁」，還說很快就會擴大這份名單。

德資助烏21億買軍備

烏克蘭政府日前抱怨柏林當局吝於援助重武器，德國政府今天表示，德國計畫對基輔當局提供20億歐元（約21.6億美元）軍援，將以追加今年預算的方式支應。德國財政部長林德納在推特上證實，20億歐元款項將交給烏克蘭供採購軍事裝備所需。

在此之前，包括烏克蘭、波蘭和波羅的海三國等部分歐盟成員，都對德國吝於軍援基輔迭有怨言。

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