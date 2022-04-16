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烏克蘭馬立波淪陷 俄軍恐將「過濾人口、抓男丁從軍」

編譯潘勛／綜合16日電
俄羅斯軍人12日在烏克蘭馬立波街頭。（Getty Images）
俄羅斯軍人12日在烏克蘭馬立波街頭。（Getty Images）

烏克蘭東南重要港市馬立波(Mariupol)的市府官員警告，俄羅斯軍隊占領城市之後，準備18日起封城，過濾人口，一直還留在城裡的男丁不是被迫從軍、當挑伕，就是「被隔離」，即送入俄國境內的「過濾營」，「馬立波市將從地表消失」。

福斯新聞網(Fox News)16日報導，馬立波市長顧問安德瑞尤申科(Petro Andryushchenko)透過社群媒體Telegram貼文表示，俄國占領軍傳出自18日起，不僅封鎖進城、入城一切管道，還會頒布禁止一切市區民眾跨區移動命令達一周；期間城市所剩男丁都要「過濾」。

從軍、挑夫 還恐被隔離

安德瑞尤申科指出，有些人會被拉伕進入俄軍，有些人被強迫動員去清除斷瓦殘垣，而被認定為不可靠者則會被隔離，意味被遞解到新亞佐夫斯克(Novoazovsk)的營區。

馬立波市長博伊琴科(Vadym Boychenko)日前表示，約3萬1000市民已被強制遞解或送到新亞佐夫斯克的「過濾營」；新亞佐夫斯克離馬立波35哩，距俄烏邊境僅9哩；目前新亞佐夫斯克位在俄國撐腰成立的頓內次克人民共和國(Donetsk People’s Republic)轄下；當地親俄民兵組織2014年起便與烏克蘭部隊交戰，屬烏國東部最前線。

俄大量部隊 將投入烏東

烏克蘭國防部官員警告說，俄國打算動用一切可用部隊，投入東部的頓巴斯地區；在此之前，俄軍花一個多月企圖征服烏國首都基輔市卻未能得逞。

觀察人士相信俄軍重兵現都部署在烏國東部，安德瑞尤申科表示，俄軍已在當地展開「過濾作業」，凡被帶進過濾營者都要接受體檢，另受偵訊；據說五成男子無法「通過」過濾作業，接下來被送到頓巴斯地區其他地方，有何下場猶未可知。

烏國官員一直發布警訊，說東部地區民眾會被強迫押送到俄國境內。

烏國人權侵犯受理官員丹尼索娃(Lyudmyla Denisova)指接獲俄國維權人士的線報，指約400句烏國民眾現被拘留在俄國朋札(Penza)市的隔離營區，其中有145名以上兒童；朋札營區距烏國邊界600哩，以前是俄軍基地，現據說用來放置前蘇聯二戰以來所剩的化武炸彈。

俄國 烏克蘭 社群媒體

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