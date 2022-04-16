烏俄戰爭50天 基輔再現近千平民遺體 多遭處決

烏克蘭警方14日在基輔附近一個村莊挖掘出遇難平民的屍體。（美聯社）

烏克蘭 警方15日綜合指出，俄羅斯 軍隊撤離後，他們在首都基輔周遭地區發現900多具平民遺體，大部分是遭槍殺，顯示許多人「根本是被處決」。美聯社報導，死者較烏克蘭當局近2周前公布的人數多出一倍。而在烏俄戰爭爆發的第50天，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）發表全國演說，稱讚人民勇敢抵抗，也不忘痛批俄軍侵略行動「荒謬無理」、「形同自殺」。

基輔警察局長涅比托夫（Andriy Nebytov）表示，這些平民遺體被棄置街頭或草草埋葬。他引述警方數據指出，其中95%是遭槍擊重傷而死。

涅比托夫表示：「因此，我們瞭解在（俄軍）占據期間，人們根本就是在街頭被處決身亡。」他還說，每天都會在瓦礫堆下和亂葬坑裡發現屍體。

遇害人數最多之處是在基輔市郊的布查鎮（Bucha），有350多人死亡。

俄羅斯戰艦在黑海遇襲後，俄羅斯國防部揚言將以飛彈加重攻擊基輔，以回應據稱烏克蘭對俄羅斯領土的攻擊。

俄羅斯當局指控烏克蘭，對俄境的布揚斯克（Bryansk）發動空襲，遭成七人受傷和約百棟民宅受損後，發出對烏克蘭首都加重攻擊的威脅。俄羅斯另一處鄰近烏克蘭的地方當局昨天也表示遭烏軍砲轟。

烏克蘭官方尚未證實攻擊俄羅斯的目標，這些報告也無法經獨立證實。

●禁運俄石油 歐盟 月底再商

此外，歐洲官員正在草擬禁止進口俄羅斯石油產品的計畫，這是懲罰俄國入侵烏克蘭目前最具爭議的措施，據信歐盟24日後才會就是否禁運俄石油協商，以免影響法國總統大選。

「紐約時報」報導，歐盟這個月初首度禁止進口俄國煤炭，在過渡期四個月後才會生效。歐盟官員和外交官表示，歐盟現在可能會對俄國石油分階段實施禁令。此作法尤其讓德國有時間安排替代的供應商。

俄羅斯總統普亭坦承，西方國家已經實施的制裁，傷害了俄國重要的能源產業。

另路透報導，俄羅斯15日驅逐18名歐洲聯盟（EU）外交官，以報復本月稍早歐盟宣布19名俄羅斯不受歡迎人物之舉。