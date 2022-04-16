我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對烏戰事不如預期迅速 俄官媒：這已是第三次世界大戰

英媒：莫斯科號沉沒 艦上疑有核彈恐釀「斷箭」事故

烏俄戰爭50天 基輔再現近千平民遺體 多遭處決

編譯中心／綜合15日電
烏克蘭警方14日在基輔附近一個村莊挖掘出遇難平民的屍體。（美聯社）
烏克蘭警方14日在基輔附近一個村莊挖掘出遇難平民的屍體。（美聯社）

烏克蘭警方15日綜合指出，俄羅斯軍隊撤離後，他們在首都基輔周遭地區發現900多具平民遺體，大部分是遭槍殺，顯示許多人「根本是被處決」。美聯社報導，死者較烏克蘭當局近2周前公布的人數多出一倍。而在烏俄戰爭爆發的第50天，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）發表全國演說，稱讚人民勇敢抵抗，也不忘痛批俄軍侵略行動「荒謬無理」、「形同自殺」。

基輔警察局長涅比托夫（Andriy Nebytov）表示，這些平民遺體被棄置街頭或草草埋葬。他引述警方數據指出，其中95%是遭槍擊重傷而死。

涅比托夫表示：「因此，我們瞭解在（俄軍）占據期間，人們根本就是在街頭被處決身亡。」他還說，每天都會在瓦礫堆下和亂葬坑裡發現屍體。

遇害人數最多之處是在基輔市郊的布查鎮（Bucha），有350多人死亡。

俄羅斯戰艦在黑海遇襲後，俄羅斯國防部揚言將以飛彈加重攻擊基輔，以回應據稱烏克蘭對俄羅斯領土的攻擊。

俄羅斯當局指控烏克蘭，對俄境的布揚斯克（Bryansk）發動空襲，遭成七人受傷和約百棟民宅受損後，發出對烏克蘭首都加重攻擊的威脅。俄羅斯另一處鄰近烏克蘭的地方當局昨天也表示遭烏軍砲轟。

烏克蘭官方尚未證實攻擊俄羅斯的目標，這些報告也無法經獨立證實。

●禁運俄石油 歐盟月底再商

此外，歐洲官員正在草擬禁止進口俄羅斯石油產品的計畫，這是懲罰俄國入侵烏克蘭目前最具爭議的措施，據信歐盟24日後才會就是否禁運俄石油協商，以免影響法國總統大選。

「紐約時報」報導，歐盟這個月初首度禁止進口俄國煤炭，在過渡期四個月後才會生效。歐盟官員和外交官表示，歐盟現在可能會對俄國石油分階段實施禁令。此作法尤其讓德國有時間安排替代的供應商。

俄羅斯總統普亭坦承，西方國家已經實施的制裁，傷害了俄國重要的能源產業。

另路透報導，俄羅斯15日驅逐18名歐洲聯盟（EU）外交官，以報復本月稍早歐盟宣布19名俄羅斯不受歡迎人物之舉。

烏克蘭總統澤倫斯基發表全國演說，稱讚人民勇敢抵抗。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基發表全國演說，稱讚人民勇敢抵抗。（美聯社）

俄羅斯 烏克蘭 歐盟

上一則

金日成冥誕 北韓沒核爆也未閱兵 金正恩罕見未亮相

下一則

梅根暌違2年見女王 為紀錄片示好？

延伸閱讀

最猛制裁 澤倫斯基要求拜登列俄為支持恐怖主義國家

最猛制裁 澤倫斯基要求拜登列俄為支持恐怖主義國家
澤倫斯基：全球應為普亭可能動用核武做好準備

澤倫斯基：全球應為普亭可能動用核武做好準備
哈爾科夫累計503平民喪生 盧甘斯克州長籲6鎮速撤

哈爾科夫累計503平民喪生 盧甘斯克州長籲6鎮速撤
抗俄進入第50天 澤倫斯基：數百萬烏克蘭人共同的成就

抗俄進入第50天 澤倫斯基：數百萬烏克蘭人共同的成就

熱門新聞

烏俄戰爭造成大量民眾死傷或流離失所，其中西北部城鎮布查更傳出屠殺平民的殘忍行為。據紐約時報報導，烏克蘭人權監察員表示記錄到俄羅斯軍隊在布查和其他地方實施性暴力行為，包括一起將婦女和女孩關在地下室25天的案件。取材自推特

將一群女性關在地下室25天 俄軍性暴力造成9人懷孕

2022-04-12 00:43
南韓首爾鷺梁津水產市場裡販賣的俄羅斯進口帝王蟹。 路透

俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？

2022-04-09 11:33
烏克蘭郵局剛發行郵票，紀念蛇島守軍對抗莫斯科號軍艦的忠烈事蹟。殊不知莫斯科號也走入歷史。 （路透）

黑海艦隊旗艦莫斯科號沉沒 俄海軍除難堪之外還有多慘

2022-04-15 00:57
阿南德與他的父親、妹妹合影。 (取材自阿南德YouTube)

印度神童暴紅 揭「預言經濟學」背後真相

2022-04-12 02:00
烏克蘭工人11日把基輔附近一輛被毀的俄軍戰車放上拖車平台。（美聯社）

俄軍戰車損失慘重 專家分析原因

2022-04-12 08:59
俄國總統普亭19歲私生女路易莎．羅佐娃Luiza Rozova。(圖截取自羅佐娃臉書)

普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬

2022-04-08 09:22

超人氣

更多 >
影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了
獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海
COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元

COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元
華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取

華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取