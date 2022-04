對烏戰事不如預期迅速 俄官媒：這已是第三次世界大戰

獨立報報導,俄羅斯 國營電視台一位主持人在談話節目表示,普亭 總統下令在烏克蘭 進行的「特別軍事行動」之所以要花這麼長的時間,原因出在俄羅斯已經在打對抗北約的第三次世界大戰。

據報導,就在俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」傳遭烏克蘭發射的飛彈擊中後沉沒,讓莫斯科可能吞下痛心的象徵性敗仗後,俄羅斯最著名電視節目主持人之一的史卡貝耶娃(Olga Skabeyeva)促請《俄羅斯-1》(Rossiya 1)頻道的觀眾「認識到」,俄羅斯現正對抗「北約的裝備,即使不是北約本身」。

根據BBC資深數位記者史卡(Francis Scarr)上的字幕,史卡貝耶娃表示,「很多人在說,『不能更快完成嗎?』,人人都想(行動完成)發生得更快,每個人都想要一場決定性的勝利,每個人都希望所有設定的目標都得到落實。否則,總的來說,不可能接受我們發起的特別行動,即俄羅斯在烏克蘭的特別行動」。

史卡貝耶娃告訴觀眾,可以有把握地稱戰事「已升級為第三次世界大戰,這是絕對毫無疑問的。現在,即使不是北約本身,我們無疑正在對抗北約的固定裝備,我們需要認識這一點」。

