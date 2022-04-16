對烏戰事不如預期迅速 俄官媒：這已是第三次世界大戰

親俄武裝部隊成員15日搭裝甲車前往烏克蘭戰略港城市馬立波。路透

獨立報報導，俄羅斯 國營電視台一位主持人在談話節目表示，普亭 總統下令在烏克蘭 進行的「特別軍事行動」之所以要花這麼長的時間，原因出在俄羅斯已經在打對抗北約的第三次世界大戰。

據報導，就在俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」傳遭烏克蘭發射的飛彈擊中後沉沒，讓莫斯科可能吞下痛心的象徵性敗仗後，俄羅斯最著名電視節目主持人之一的史卡貝耶娃（Olga Skabeyeva）促請《俄羅斯-1》（Rossiya 1）頻道的觀眾「認識到」，俄羅斯現正對抗「北約的裝備，即使不是北約本身」。

根據BBC資深數位記者史卡（Francis Scarr）上的字幕，史卡貝耶娃表示，「很多人在說，『不能更快完成嗎？』，人人都想（行動完成）發生得更快，每個人都想要一場決定性的勝利，每個人都希望所有設定的目標都得到落實。否則，總的來說，不可能接受我們發起的特別行動，即俄羅斯在烏克蘭的特別行動」。

史卡貝耶娃告訴觀眾，可以有把握地稱戰事「已升級為第三次世界大戰，這是絕對毫無疑問的。現在，即使不是北約本身，我們無疑正在對抗北約的固定裝備，我們需要認識這一點」。