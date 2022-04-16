我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對烏戰事不如預期迅速 俄官媒：這已是第三次世界大戰

英媒：莫斯科號沉沒 艦上疑有核彈恐釀「斷箭」事故

對烏戰事不如預期迅速 俄官媒：這已是第三次世界大戰

編譯周辰陽／即時報導
親俄武裝部隊成員15日搭裝甲車前往烏克蘭戰略港城市馬立波。路透
親俄武裝部隊成員15日搭裝甲車前往烏克蘭戰略港城市馬立波。路透

獨立報報導，俄羅斯國營電視台一位主持人在談話節目表示，普亭總統下令在烏克蘭進行的「特別軍事行動」之所以要花這麼長的時間，原因出在俄羅斯已經在打對抗北約的第三次世界大戰。

據報導，就在俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」傳遭烏克蘭發射的飛彈擊中後沉沒，讓莫斯科可能吞下痛心的象徵性敗仗後，俄羅斯最著名電視節目主持人之一的史卡貝耶娃（Olga Skabeyeva）促請《俄羅斯-1》（Rossiya 1）頻道的觀眾「認識到」，俄羅斯現正對抗「北約的裝備，即使不是北約本身」。

根據BBC資深數位記者史卡（Francis Scarr）上的字幕，史卡貝耶娃表示，「很多人在說，『不能更快完成嗎？』，人人都想（行動完成）發生得更快，每個人都想要一場決定性的勝利，每個人都希望所有設定的目標都得到落實。否則，總的來說，不可能接受我們發起的特別行動，即俄羅斯在烏克蘭的特別行動」。

史卡貝耶娃告訴觀眾，可以有把握地稱戰事「已升級為第三次世界大戰，這是絕對毫無疑問的。現在，即使不是北約本身，我們無疑正在對抗北約的固定裝備，我們需要認識這一點」。

俄羅斯 烏克蘭 普亭

上一則

最猛制裁 澤倫斯基要求拜登列俄為支持恐怖主義國家

下一則

不畏俄國警告 芬蘭稱極可能申請加入北約

延伸閱讀

俄羅斯照會美國：軍援烏克蘭火上澆油 後果難料

俄羅斯照會美國：軍援烏克蘭火上澆油 後果難料
美國防部證實 俄艦「莫斯科號」遭烏克蘭飛彈擊沉

美國防部證實 俄艦「莫斯科號」遭烏克蘭飛彈擊沉
歐盟官員：祭出俄羅斯油氣禁運 須費時數月

歐盟官員：祭出俄羅斯油氣禁運 須費時數月
穆迪稱俄國恐已債務違約 俄擬擴大盧布支付石油

穆迪稱俄國恐已債務違約 俄擬擴大盧布支付石油

熱門新聞

烏俄戰爭造成大量民眾死傷或流離失所，其中西北部城鎮布查更傳出屠殺平民的殘忍行為。據紐約時報報導，烏克蘭人權監察員表示記錄到俄羅斯軍隊在布查和其他地方實施性暴力行為，包括一起將婦女和女孩關在地下室25天的案件。取材自推特

將一群女性關在地下室25天 俄軍性暴力造成9人懷孕

2022-04-12 00:43
南韓首爾鷺梁津水產市場裡販賣的俄羅斯進口帝王蟹。 路透

俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？

2022-04-09 11:33
烏克蘭郵局剛發行郵票，紀念蛇島守軍對抗莫斯科號軍艦的忠烈事蹟。殊不知莫斯科號也走入歷史。 （路透）

黑海艦隊旗艦莫斯科號沉沒 俄海軍除難堪之外還有多慘

2022-04-15 00:57
阿南德與他的父親、妹妹合影。 (取材自阿南德YouTube)

印度神童暴紅 揭「預言經濟學」背後真相

2022-04-12 02:00
烏克蘭工人11日把基輔附近一輛被毀的俄軍戰車放上拖車平台。（美聯社）

俄軍戰車損失慘重 專家分析原因

2022-04-12 08:59
俄國總統普亭19歲私生女路易莎．羅佐娃Luiza Rozova。(圖截取自羅佐娃臉書)

普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬

2022-04-08 09:22

超人氣

更多 >
影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了
獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海
COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元

COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元
華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取

華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取