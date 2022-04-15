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哈爾科夫累計503平民喪生 盧甘斯克州長籲6鎮速撤

中央社基輔15日綜合外電報導
烏克蘭東北部哈爾科夫州，一名男子看著被炸彈燒毀的汽車。美聯社
烏克蘭東北部哈爾科夫州，一名男子看著被炸彈燒毀的汽車。美聯社

烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）州長西涅古波夫14日表示，俄軍入侵以來，該地區至少有503名平民喪生。

西涅古波夫（Oleg Synegubov）在Telegram上寫道，自2月24日俄軍入侵至今，平民傷亡名單還包括24名兒童，「這些都是無辜百姓，我們絕不會原諒他們奪走的任何一條人命！」

哈爾科夫是烏克蘭第二大城，戰前約有150萬人口，距俄羅斯邊界約40公里。儘管俄軍在此發動猛烈攻勢，至今仍無法拿下這座城市。

烏國當局今天表示，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）稱俄軍意圖「摧毀」烏國東部後，該地區有5人因俄軍攻擊喪生。

總統府發布的最新報告稱，在東部盧甘斯克（Luhansk）地區，有2人被殺，另有2人受傷；而在鄰近的頓內次克（Donetsk），戰事仍在持續進行，並造成3人死亡、7人受傷。

總統府聲明還稱，首都基輔外圍的瓦西里基夫市（Vasylkiv）傳出爆炸聲，且當地防空系統已經啟動。

澤倫斯基在14日深夜的談話中表示：「頓巴斯（Donbas）是俄羅斯的主要目標，俄軍想要摧毀的就是頓巴斯。俄軍正猛攻盧甘斯克和頓內次克地區，要讓當地只剩下石頭，無任何人留下。」

盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）今天呼籲6個城鎮居民盡速撤離，並稱俄軍炮擊克爾米納鎮（Kreminna）造成1人死亡和5人受傷。

蓋戴在Telegram發文稱：「不要猶豫，趕快離開…選擇活下來，巴士會在集合點等待你們，火車也是一樣，我們有足夠列車。」

此外，俄羅斯國際傳真社（Interfax News Agency）引述國防部消息報導，俄軍在過去24小時內摧毀了7座烏國軍事設施，包括1座彈藥庫。

烏國副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）透露，烏俄雙方達成協議，今天將在遭圍困多時的港市馬立波（Mariupol）開放9條人道走廊，供平民撤離，民眾也可以搭乘私人車輛離開。

其他地區包括德揚斯克（Berdiansk）、托克馬克（Tokmak）、安赫德（Enerhodar）和北頓內次克（Sievierodonetsk）也有疏散路線，供當地民眾撤離。

盧甘斯克 俄羅斯 頓內次克

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