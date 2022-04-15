戰爭爆發以來 超過500萬人逃離烏克蘭

聯合國今天的數據顯示，自俄軍入侵烏克蘭以來，已有超過500萬人逃離烏國，這是歐洲自二次世界大戰以來擴大速度最快的難民危機。美聯社

聯合國 今天的數據顯示，自俄軍入侵烏克蘭 以來，已有超過500萬人逃離烏國，這是歐洲自二次世界大戰以來擴大速度最快的難民危機。

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）表示，自2月24日以來，已有479萬6245名烏克蘭人離開烏國。

聯合國國際移民組織（IOM）則稱，烏克蘭境內有將近21萬5000名第三國國民也已逃往鄰國。

UNHCR今天公布的數據，較14日增加了5萬9774人。

超過270萬烏克蘭難民，相當於戰爭開始以來離開烏國難民每10人中有近6人，已逃往波蘭。超過72萬5000人逃到羅馬尼亞。

UNHCR的數據顯示，2月分有將近64萬5000名烏克蘭人逃離，3月分有近340萬人逃離，而本月迄今已超過76萬人逃離。

婦女和兒童佔逃離者的90%，年齡18歲至60歲可被徵召入伍的男性，不能離開。

近2/3烏克蘭兒童被迫離開家園，包括仍滯留國內兒童。

逃離烏克蘭的近21萬5000名第三國國民，這些人既非烏克蘭公民，也非他們所進入國家的公民，主要是學生和外籍移工。

除了難民，IOM估計有710萬人離開家園，但仍待在烏克蘭境內。

俄羅斯 入侵前，烏克蘭政府控制地區人口為3700萬，不包括被俄國併吞的克里米亞（Crimea）和烏東親俄分離勢力控制地區。