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認俄軍無差別攻擊平民 OSCE：違國際人道法

編譯中心／綜合14日電
俄軍在烏克蘭破壞摧毀民宅等設施，圖為馬立波一座公寓樓前的電線上掛著一面被撕毀的烏克蘭國旗。(路透)
俄軍在烏克蘭破壞摧毀民宅等設施，圖為馬立波一座公寓樓前的電線上掛著一面被撕毀的烏克蘭國旗。(路透)

「歐洲安全暨合作組織」（OSCE）13日發表長達110頁報告，俄軍在烏克蘭的破壞及攻擊行動，已明確「違反國際人道法的明確模式」。美國總統拜登同日首度指控俄軍在烏克蘭犯下「種族滅絕」罪行；加拿大總理杜魯多呼應拜登的說法，認為拜登「用詞完全正確」；法德領導人則迴避這種說法。

據台北中國時報報導，OSCE報告指出，自俄軍入侵破壞並摧毀民宅、學校、自來水廠及各項基礎設施，還無差別攻擊平民、洗劫民家、性侵婦女等；烏克蘭共有50家醫院遭炸毀。而專家說，全部誤炸的機會「微乎其微」。

負責撰寫報告的三位專家表示，由於團隊的時間和調查範圍有限，未能查明俄軍犯下的所有戰爭罪行，「不過，俄軍進行敵對行動時，有違反國際人道法的明確模式。」報告並顯示，「證據指向俄軍犯下重大戰爭罪行和違反人道罪」，專家呼籲展開國際調查。

而加拿大政府已請求國際刑事法院（ICC）調查俄羅斯涉嫌戰爭罪行，並已派遣皇家騎警人員前往海牙，協助國際刑事法院進行調查。

加拿大前司法部長柯特爾（Irwin Cotler）呼籲加拿大國會啟動聽證會，以確定俄羅斯軍隊在烏克蘭犯下的大規模暴行是否構成種族滅絕。

與此同時，加拿大國防部派出更多軍人抵達拉脫維亞，和來自10個不同的北約國家部隊一起在當地協防，並宣布加拿大在拉脫維亞的軍事任務將無限期延長，防堵俄羅斯進一步襲擊北約盟國。

加拿大對俄制裁和譴責力度愈來愈大，而俄羅斯外交部則發布聲明稱，加國90名參議員中有86人已被列入禁止進入俄羅斯的黑名單。

另據聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）14日表示，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，至今已50天，目前已有超過470萬名烏克蘭人逃離母國，占烏克蘭1/4人口。

烏克蘭副總理同日發布聲明表示，烏克蘭東部與南部的九條人道走廊在關閉一天後又重新開放。在此之前，基輔當局指責俄羅斯違反規定，迫使人道走廊暫停開放一天。他也表示，若是俄軍停止砲擊，「盧甘斯克州(Lugansk)的人道走廊也將恢復運作。」

烏克蘭南部戰略港市馬立波一名婦女13日坐在被俄軍摧毀的住宅大樓前。（路透）]
烏克蘭南部戰略港市馬立波一名婦女13日坐在被俄軍摧毀的住宅大樓前。（路透）]

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