黑海艦隊旗艦莫斯科號沉沒 俄海軍除難堪之外還有多慘

烏克蘭郵局剛發行郵票，紀念蛇島守軍對抗莫斯科號軍艦的忠烈事蹟。殊不知莫斯科號也走入歷史。 （路透）

俄羅斯 損失黑海艦隊的旗艦「莫斯科號」（Moskva）已沉沒，不僅重創俄國海軍的自信心，也大大折損俄軍在俄烏戰爭重要的防衛和戰力。對烏克蘭 而言，則堪稱雙方進入對抗關鍵階段的重最大戰果。

俄羅斯國防部 表示，這艘飛彈巡防艦的彈藥庫爆炸。烏克蘭敖得薩區首長 Maksym Marchenko 則表示，莫斯科號遭到兩枚海王星（Neptune）反艦飛彈命中。俄羅斯新聞媒體周四晚上引述俄國國防部報導，莫斯科號在拖回港口的途中，因海象不佳沉沒。

莫斯科號遭此下場，對俄羅斯來說是一大難堪，對烏克蘭來說則是一大勝果，也算報了一箭之仇。在開戰之初，該艦和黑海上小島蛇島的烏克蘭守軍對峙，面對強大俄軍招降時，島上守軍反而叫莫斯科號滾蛋。

俄羅斯海軍也因此折損一大戰力。莫斯科號1982年服役，艦齡已老，但2010年經過改裝，提供整個艦隊配備長程防空的保護，同時也是艦隊的指揮管制系統。英國智庫皇家國防安全聯合軍種研究所研究員 Sidharth Kaushal 指出，光榮級的莫斯科號「目前俄羅斯海軍唯一擁有長程防空系統的艦種」。

莫斯科號也有姊妹艦，不過都不在黑海，也進不了黑海。依照1936年蒙特勒海峽制度公約，土耳其可限制俄羅斯進出博斯普魯斯海峽的軍艦。

俄羅斯海軍目前在俄烏戰爭扮演相對次要的角色。目前為止，主要配合以巡弋飛彈自海上攻擊烏克蘭境內的目標。莫斯科號雖擁有反艦飛彈，但並未配備這些巡弋飛彈。

俄羅斯歷史學家祖博夫（Andrei Zubov）在臉書發文指出，莫斯科號戰力強大，足可制壓美國的航母艦隊，但「利用防空嚇阻能力來提供兩棲登陸的火力支援是一大軍事失策」。