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烏俄總統土耳其會晤？土國外長：取決於普亭

中央社／伊斯坦堡14日專電

烏俄戰事持續，外界關注烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）是否將在土耳其會晤。土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）今天表示，相關會議是否舉行，取決於普亭同意與否；困難雖然存在，停火仍有可能。

土耳其「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，卡夫索格魯對民營NTV電視台表示，土耳其仍對烏俄停火抱持謹慎樂觀的態度。烏俄戰事如果延長，局勢可能會變得更糟、更複雜。如果烏克蘭東南部頓巴斯（Donbas）地區再發生攻擊事件，停火將更難促成。

他說，對烏克蘭首都基輔市郊布查鎮（Bucha）的攻擊，對正在進行的談判產生負面影響。

卡夫索格魯說：「我們也譴責自布查鎮及伊爾平（Irpin）等地傳出的不人道影像，這改變氛圍。在烏克蘭方面造成負面氣氛。俄羅斯對此發表不同聲明，但終究對談判進程產生負面影響。」

他強調，問題持續的時間越長，就越難找到解決方案。不過，困難雖然存在，停火仍有可能性。與交戰雙方的公開聲明相比，兩國在與土耳其就和平談判進行的會談中，表現出更積極的態度。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，至今超過七周，超過470萬烏克蘭人逃到國外。

談到普亭及澤倫斯基是否將在土耳其會晤時，卡夫索格魯表示，兩代表團仍繼續談判，相關會議是否登場，取決於普亭同意與否。

他說，土耳其將配合聯合國（UN）制裁，土耳其遵循國際法行事。「我們將維持平衡立場」。

談到與美國的關係，卡夫索格魯歡迎美國政府致函國會表達對出售土耳其F-16戰機的支持。土耳其重視這封信函。「（美國）國會需被說服，要說服國會的是拜登（Joe Biden）政府。」

他也提到，華府邀他於5月18日訪美，與國務卿布林肯（Antony Blinken）會晤。

烏克蘭 普亭 俄羅斯

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