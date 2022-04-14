制裁必須傷俄超過傷歐 奧地利總理指多國反天然氣禁運

奧地利總理內哈默。美聯社

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）13日接受CNN訪問時表示，現在就切斷俄羅斯 的天然氣 是「不可能的」，並指歐盟 必須考慮「傷害俄羅斯超過歐盟」的制裁。

內哈默告訴CNN主播安德森（Becky Anderson），奧地利並不是唯一一個反對天然氣禁運的歐盟成員國。他說，歐盟執委會跟歐盟理事會（EU Council）現在已經討論過石油禁運了，但「天然氣問題是不同的…這不只是奧地利的立場，舉例來說，這也是德國、匈牙利或保加利亞的立場，因為我們仰賴天然氣，我們的工業仰賴天然氣」。

內哈默表示，「我們必須決定的制裁要傷害俄羅斯超過制裁傷害我們」。他強調，在對俄制裁上，奧地利跟其他歐盟成員國堅定地站在一起，但重申「制裁必須傷害俄羅斯超過歐盟」。

安德森追問，目前的制裁措施未能阻止俄羅斯總統普亭，那歐盟還能做些什麼時，內哈默稱他認為「現在應該以更明智的方式考慮制裁」，即歐盟如何能夠傷害俄羅斯聯邦、而不會傷及成員國自身，「我認為這是最重要的事情」，並指歐盟決定想盡辦法變成不須依賴俄羅斯的天然氣，但「現在是不可能的，這將需要時間」。