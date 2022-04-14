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馬克宏稱烏俄情同兄弟 澤倫斯基：讓我們很痛苦

中央社基輔13日綜合外電報導
圖為法國總統馬克宏(左)與烏克蘭總統澤倫斯基今年2月在基輔會面資料照。(Getty Images)
圖為法國總統馬克宏(左)與烏克蘭總統澤倫斯基今年2月在基輔會面資料照。(Getty Images)

法國總統馬克宏拒絕將俄羅斯烏克蘭的屠殺行徑稱作「種族滅絕」，還說烏俄情同兄弟，烏國總統澤倫斯基13日對此提出譴責，表示這番言論讓烏克蘭人感到非常痛苦。

拜登總統12日指控俄國總統普亭（Vladimir Putin）派出的軍隊在烏克蘭犯下「種族滅絕」罪行，這是拜登政府首度以「種族滅絕」一詞用於形容烏克蘭情勢。

馬克宏（Emmanuel Macron）13日對法國第2電視台（France 2）談起拜登談話時說，各國領袖都應謹慎言辭。他表示：「俄羅斯片面展開這場最殘暴的戰爭，而且如今已確定俄軍犯下了戰爭罪行，有必要找到那些犯罪者，將他們繩之以法。」

馬克宏又說：「但在此同時，我也要檢視事實，並儘可能設法能夠繼續致力終止這場戰爭，重建和平。我不太確信升高口舌之爭有助達成此目標。」他表示，在當前情況下，使用「種族滅絕」一詞最好要「小心謹慎」，特別是「烏克蘭人和俄羅斯人情同兄弟」。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天與來訪的波蘭及波羅的海國家領袖舉行記者會時表示：「這樣的談話對我們來說非常痛苦，所以我一定會盡全力和他（馬克宏）討論此事。」

法國和德國領袖拒絕跟進拜登腳步指控俄羅斯對烏克蘭人犯下「種族滅絕」罪行，告誡這樣升高口舌之爭無助終結戰爭。

不過，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）與德法立場迥異，他今天表示，用「種族滅絕」一詞來形容俄國對烏國的攻擊是「正確的」。

杜魯多在魁北克（Quebec）向媒體表示：「在針對俄國和普亭的所做所為方面，愈來愈多人使用種族滅絕一詞來形容，我認為這是完全正確的。」

他說：「我們看到攻擊平民、利用性暴力當做戰爭武器的欲望。這是完全令人無法接受的。」

杜魯多還說，加拿大在國際刑事法院（International Criminal Court）啟動程序要向俄羅斯領導人追究他的「戰爭罪行」責任，是率先這麼做的國家之一。

英國首相強生（Boris Johnson）上周也表示，烏克蘭布查鎮（Bucha）據報的屠殺事件「在我看來與種族滅絕相差無幾」。

據路透報導，克里姆林宮13日表示，克宮絕對不同意拜登形容俄羅斯在烏克蘭的行為是「種族滅絕」。克宮還指控華府「偽善」。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）與媒體舉行電話會議時表示：「我們認為這種扭曲現實情況的行為令人無法接受。」

「美國近代犯下的罪行眾所皆知，這種行為（扭曲現實情況）來自這樣一個國家的總統，令人難以接受。」

烏克蘭 俄羅斯 拜登

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