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俄烏戰何時了？地緣專家：恐會走到這一步

編譯湯淑君／綜合外電
俄羅斯總統普亭。 路透
俄羅斯總統普亭。 路透

俄羅斯入侵烏克蘭已進入第七周，戰爭仍看不見盡頭，俄羅斯總統普亭日前甚至表示俄烏「和平談判已走入死巷」。究竟要如何才能讓戰爭落幕？

美國地緣政治分析評論網Geopolitical Futures創辦人弗列德曼（George Friedman）表示，普亭如今已騎虎難下，戰爭會一直打下去，直到他被迫下台為止。

普亭侵烏基於兩大理由

弗列德曼在財經網站MarketWatch發表評論指出，欲知戰爭何時休，必須先了解為何開戰。他指出，俄羅斯入侵烏克蘭是基於兩大理由：

1. 地緣戰略理由。莫斯科把烏克蘭視為防範西方入侵的緩衝國。

2. 經濟理由。從蘇聯過渡到俄羅斯聯邦後，總財富也許增加了，但國內生產毛額（GDP）排名還落後南韓，稱不上是「超級強國」，人均GDP更排在第85名，落在保加利亞與馬來西亞之間。若剝除大城市菁英外顯的富有表象，俄羅斯其實不如乍看下那麼富有。

鐵腕統治俄國的必要性

弗列德曼指出，幅員遼闊導致運輸交通等方面艱難，使治理俄羅斯至為艱鉅，往往需「強人」鐵腕統治。從沙皇時代以降，俄羅斯向來是靠國家權力來維繫，而不是靠經濟共榮，而安全特務常被賦予維護國家權力的任務。現任總統普亭出身自情報機構KGB，也就不難理解。

所以，即使人民貧窮，國家強就還好。俄羅斯統治者因此必須展現鋼鐵般的強勢。俄羅斯知識分子談民主、人權；一般民眾要的是國家提供安內攘外的保護。普亭明白，若不施鐵腕，無法治理俄羅斯，他也從KGB學到必須展現兩種力量：既能讓外國顫慄，也能制伏國內政敵。

烏克蘭攸關能否重建俄羅斯光榮

多年來，普亭設法一磚一瓦地重建俄羅斯昔日光榮，而烏克蘭正是他所需最大的一塊磚，非取得不可。戰略和權力考量促使他付諸行動，揮軍入侵烏克蘭。

問題是，今日的俄軍看來組織散漫，管理不善，不論從兵力部署、後勤整備、戰場指揮等方面觀之，表現都很差勁。俄國士兵最怕的似乎是俄國領導人，而不是怕敗在敵軍手下。普亭要求速戰速決，不料俄軍效力差又遭遇頑強抵抗，在烏克蘭與散落四處、熟悉地形、誓死衛國的輕裝步兵作戰，讓俄軍頻頻吃癟。

然而，弗列德曼認為，普亭無法喊停戰爭，也無法與烏克蘭敲定他能信守的和平協議。除非烏軍投降，否則任何停火協議，都將暴露出俄羅斯是個弱國，統治者也軟弱。若是簽署停火協議，普亭就完了——既無力打敗烏克蘭，還遭其他人鄙視，將一夕摧毀他的權力神話。戰爭無止盡打下去也不是辦法，因為沒戰勝就形同挫敗。簽停火協議，則可能中了敵軍以拖待變、爭取時間壯大軍力之計。

這意味普亭的作戰計畫已遭擊碎。烏軍有效反擊，俄軍需要休養生息普亭卻不喊停。

止戰可能需要走到這一步

這一切將如何收場？弗列德曼說，按現況推測，普亭將持續把持權力，把侵烏不力歸咎於身邊每個人。然而，戰爭持續愈久，普亭就顯得愈弱勢。他只能祈禱烏克蘭無力反抗、北約不團結、美國經濟戰不給力。普亭愈來愈走投無路，他一度提到核武就是個徵兆。但他與其身邊的人都明白，核武戰爭下場必是玉石俱焚。以核武報復是一回事，挑起核戰是另一回事。

但若普亭放棄強硬立場，就形同示弱妥協，甚至敗了。禿鷹將在四周盤旋，伺機而動。所以，弗列德曼預料，普亭這場侵烏戰爭將持續打下去，直到他被迫下台，繼任者把這場災難全部歸咎於普亭，俄羅斯才有止戰台階可下。

弗列德曼說，這也許不是唯一結局。烏克蘭可能崩垮，俄羅斯可能崩垮，俄軍可能研擬出一套克敵制勝的戰略，也可能達成獲各方尊重的停火協議。這些發展都有可能，只是目前絲毫看不出趨勢是朝其中任一個方向邁進。他認為，這場地緣政治危機，最終可能需要政治手段來解決。

普亭 俄羅斯 烏克蘭

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