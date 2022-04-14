拜登通話澤倫斯基 加碼8億軍援烏克蘭、提供榴彈砲

美國拜登 總統13日上午與烏克蘭 總統澤倫斯基 通話近1小時，之後宣布美國新一波、總價8億美元的對烏軍援，其中包括榴彈砲。這也是美國首度向烏克蘭提供重型火砲系統。

在俄軍重新部署朝烏克蘭東部推進之際，拜登稍早時曾與烏克蘭總統澤倫斯基通話約一小時，商討美國對烏克蘭的協助，隨後宣布了這項新軍援計畫。此次軍援中，包括18門155毫米榴彈砲、4萬發榴彈砲砲彈、炮彈定位雷達、200輛裝甲運兵車、300架「彈簧刀」無人機，以及11架Mi-17直升機，這批直升機原本是要給去年垮台前的阿富汗政府使用。此外，這也是美國首次提供榴彈砲給烏克蘭軍隊使用。

這也是去年8月以來，美國第七次提供烏克蘭軍事援助，拜登政府援烏累計超過32億美元。

拜登在聲明中表示：「美國及盟國、合作夥伴穩定地供應烏克蘭武器，這對於支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵十分重要，並有助於確保普廷征服和控制烏克蘭的戰爭目標中失敗，現在我們不能停下腳步。正如我向澤倫斯基總統保證的那樣，美國人民將繼續與勇敢的烏克蘭人民站在一起，為自由而戰。」

俄羅斯調整戰略，強化對烏克蘭東部頓巴斯地區的攻擊，國務卿布林肯表示，美國將持續助烏自我防衛，因應烏克蘭政府需求，這波將提供大砲、裝甲車和直升機等；華爾街日報報導，這波重型武器將有助烏克蘭阻止俄國在頓巴斯的大規模攻勢。

此外，華爾街日報引述一名美國官員報導，美烏持續交流情報，但美國將避免提供能使烏克蘭直接打擊俄國領土的相關情報，這是華府避免衝突外溢的新作法。