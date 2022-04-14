昔日對俄友好 德國總統欲訪烏克蘭被拒絕 蕭茲：令人惱火

德國總統史坦麥爾欲訪烏克蘭遭拒。 (Getty Images)

德國 總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）12日表示，他曾提議和其他歐洲聯盟領袖同訪烏克蘭 ，但被基輔列為「不受歡迎人物」拒絕。史坦麥爾受到冷落之際，正值這位德國前外長因為多年來對莫斯科的緩和政策，在國內外遭受抨擊。

史坦麥爾在出訪波蘭華沙時表示，他原本計畫本周和波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛總統一同訪問基輔，「以便向烏克蘭表達歐洲共同聲援的強烈訊號」，然而遭到基輔方面拒絕。德國「畫報」(Bild)引述匿名的烏克蘭外交官說，「我們都知道史坦麥爾和俄羅斯的密切關係……目前他在基輔不受歡迎。我們會看看以後是否會改變」。

波蘭、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞總統13日前往烏克蘭首都基輔，會見烏國總統澤倫斯基 。根據愛沙尼亞總統辦公室，這次會晤討論的關鍵議題，將包括向烏克蘭平民和戰士提供援助，以及對俄方被控犯下戰爭罪進行調查。

立陶宛總統瑙塞達(左一)、波蘭總統波蘭總統杜達(左二)、拉脫維亞總統(右二)和愛沙尼亞卡里斯（右）訪基輔拜會烏克蘭總統澤倫斯基(中)。(歐新社)

烏克蘭總統澤倫斯基的高級顧問阿列斯托維奇今天對怠慢德國總統一事提出解釋，表示澤倫斯基無意冒犯德國。他並表示基輔希望德國總理蕭茲到訪，以承諾提供更多武器，「我認為主要論點有所不同。我國總統期盼德國總理來訪，如此一來他（蕭茲）可以做直接的實際決定，包括供應武器。」

德國總理蕭茲13日稱目前不打算訪問烏克蘭。（歐新社）

蕭茲同日受訪時則表示，目前不打算訪問烏克蘭，並稱史坦麥爾未獲烏克蘭接待「令人惱火」。蕭茲並澄清說，自己跟澤倫斯基的接觸幾乎比其他任何西方政治家還頻繁。

屬於社會民主黨的史坦麥爾曾在前總理梅克爾政府擔任外長，一直以對莫斯科友好的立場著稱。

史坦麥爾全力推動俄國和德國之間的北溪天然氣2號管線，這條管線如今已因為莫斯科入侵烏克蘭而喊卡。

史坦麥爾最近坦承，他對俄羅斯總統普亭的友好作法是錯估情勢，並說自己對北溪2號管線的支持「顯然是個錯誤」。