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俄軍續攻烏克蘭各地 砲轟東北部至少7人喪命

中央社基輔13日綜合外電報導
圖為哈爾科夫州政府大樓在3月1日被俄軍轟炸後滿目瘡痍。美聯社
圖為哈爾科夫州政府大樓在3月1日被俄軍轟炸後滿目瘡痍。美聯社

烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）今天表示，當地過去24小時遭受俄羅斯軍隊砲擊，至少有7人喪命、22人受傷。

西涅古波夫在網路發文指出，俄軍一天來對哈爾科夫州發動53次火砲或火箭攻擊，罹難者中有一位年僅2歲的小男孩。

路透社無法獨立查證這些訊息，但俄國始終否認攻擊平民。

烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）今天也說，俄軍過去24小時砲擊當地，造成一位平民身亡。

蓋戴在通訊軟體Telegram發文指出，今天會向有意離開盧甘斯克州的居民提供3列火車。他說，當地一直遭受砲擊，俄軍可能會再次發動大規模攻勢。

從2月24日人侵烏克蘭以來，俄國始終否認攻擊平民，並稱，烏克蘭和西方國家的戰爭罪指控都屬捏造。

烏克蘭國營鐵路公司今天在另一份聲明提到，烏克蘭中部一座火車站昨夜遭到砲擊。

烏克蘭當局一直警告，俄國從烏國首都基輔以北地區撤軍後，就計畫對烏克蘭東部和南部地區加強攻勢。

美國政府上週表示，莫斯科當局可能計畫在烏克蘭東部地區部署數萬名部隊。

蓋戴昨天提到，自俄軍入侵以來，烏東前線附近的北頓內次克鎮（Severodonetsk）已埋葬大約400位不幸喪命的平民。

蓋戴並說，附近的利西昌斯克鎮（Lysychansk），死者「被埋在亂葬崗中」。

烏克蘭 俄國 盧甘斯克

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