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人道走廊太危險遭叫停 馬立波尚有10萬人待疏散

中央社基輔13日綜合外電報導
馬立波居民在大戰之前帶著簡單的行李，避開戰火。(路透)
馬立波居民在大戰之前帶著簡單的行李，避開戰火。(路透)

烏克蘭今天表示，所有供平民撤出各交戰地區的人道走廊因太危險將停止運作，並指責俄羅斯違反允許人們逃離的協議。被俄軍圍困的港口城市馬立波，仍有10萬平民等待疏散。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）在社交媒體上發布聲明說：「很不幸，我們今天沒有開放。沿途的局勢太危險，我們今天被迫避免開放人道走廊。」

她說，在南部的札波羅熱（Zaporizhzhia）附近，俄軍擋下疏散用的巴士，而在東部盧甘斯克（Lugansk）地區，莫斯科的軍隊違反在人們逃離時停止射擊的協議。

韋列舒克在Telegram上說：「佔領者不僅無視國際人道法的規範，而且無法妥善管控他們在當地的人。」

烏克蘭當局一直敦促東南部頓巴斯（Donbas）地區的民眾，在俄軍大規模進攻以奪佔該地區前迅速向西移動。

在烏東城市克拉莫托斯克（Kramatorsk），俄軍日前被指攻擊了一個用來疏散的火車站，造成50多人死亡。

韋列舒克說，正著手作業，以「盡快」恢復人道走廊的運作。

馬立波市長波成柯（Vadim Boychenko）今天在電視上表示，市內目前仍有超過10萬人等待撤離。

烏克蘭 盧甘斯克 俄羅斯

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